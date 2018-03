Priskrig på tv: Billigere at se professionel fodbold

Så er der omsider lidt nyt for fodboldfans, som enten betaler månedlige 469 kroner for Yousee’s rigide kanalpakke for via 3+ eller 6’eren at se Premier League – eller 269 kroner for at streame den professionelle engelske fodboldliga via Viaplay Sport.

Viaplay er drevet af medie-giganten MTG, som får skærpet konkurrence fra rivalen Discovery, der står bag den nye streaming-tjeneste Eurosport Player.

Eurosport Player koster indledningsvist 99 kr. kroner om måneden og fra juni 129 kr. og vil vise alle Premier League-kampe og derudover danske landsholds-fodboldkampe mellem slutrunderne. Plus Europa League, de tre grand tours i cykling samt tre af de fire grand slams i tennis.

Til gengæld vil Eurosport Player ikke vise Champions League-kampe.

Eurosport Player vil til gengæld vise superligakampe, men ikke de bedste. Viasat har nemlig førstevalg.

Alligevel siger Christian Kemp. adm. direktør i Discovery:

- Vi er meget begejstrede for at kunne byde velkommen til Eurosport Player. Her kan danskerne nu få Premier League- og Superliga-fodbold og meget andet til en yderst konkurrencedygtig pris.

Der er fem dages gratis prøveperiode, som man kan få via Eurosportplayer.dk.