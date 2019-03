Razzia afslører: Danskere udsat for omfattende slankefup

29 danske virksomheder afsløret i at fuppe især overvægtige

'Bland vores slankepulver med vand og drik dig tynd på få uger.'

Øh, nej!

Det er velkendt, at kreativiteten er enorm hos virksomheder, der forsøger at tjene penge på danskernes ønske om at tabe sig.

Derfor har Fødevarekontrollen gennemført en omfattende razzia hos 64 firmaer, der markedsfører slankemidler og alverdens læskedrikke, elektrolytdrikke, geler og barer.

Af de 64 firmaer brød 29 loven. De 47 fik sanktioner for fup. Især for at anvende ulovlige påstande om produkter henvendt til overvægtige.

45 procent af det slankepulver, der blev kontrolleret, blev markedsført med løgne.

De udokumenterede mirakuløse udsagn gik på, at deres produkter kunne slanke hurtigt, øge mæthedsfornemmelsen, nedsætte sukker- og sliktrangen og så videre.

Usande eller upræcise løfter om, hvad et slankeprodukt indeholder eller hvad dets effekt er på sundheden, er ulovlige i hele EU, men det blæser branchen åbenlyst på.

Kontorchef i Fødevarestyrelsen Henrik Dammand Nielsen slår fast, at virksomhederne skal overholde reglerne.

’Når man slår sit produkt op på, at det har nogle særlige kvaliteter, så skal det være helt fint i kanten. Virksomhederne skal følge reglerne, så forbrugerne ikke bliver snydt,’ siger han i en pressemeddelelse.

Der er strikse regler for, hvad man må påstå om slankepulver. Eksempelvis er det forbudt at anprise slankemidler med hastigheden og omfanget af et vægttab.

Fødevaremyndighederne overvejer nu, hvordan man vil få firmaerne til at følge reglerne.

