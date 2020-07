Razzia i dansk burgerkæde: Omfattende fup og farligt kød

Indskærpelse: Kædekontoret var ikke registreret hos Fødevarestyrelsen. Læs kontrolrapporten her



Bøde: Kædekontoret begik vildledende markedsføring. Læs kontrolrapporten her.



Bøde: I filialen i Odense C kunne medarbejderne ikke vaske hænder i en vask beregnet til formålet. Læs kontrolrapporten her.



Bøde: 115 kg hakkebøffer blev beslaglagt i Odense C, fordi de var for vame. Læs kontrolrapporten her



Indskærpelse: Filialen ved havnen i Odense opbevarede bøffer ved for høje temperaturer. Læs kontrolrapporten her.



Indskærpelse: Filialen ved havnen i Odense kunne ikke dokumentere, hvorfra kød kom fra. Læs kontrolrapporten her.



Bøde: Filialen på Trøjborg i Aarhus lod kød stå i en parkeringskælder. Læs kontrolrapporten her.



Indskærpelse: Burger Shack i Herning undlod at gennemstege kødet. Læs kontrolrapporten her.



Indskærpelse: Burger Shack i Herning var beskidt. Læs kontrolrapporten her.



Indskærpelse: Filialen i Jægergårdsgade, Aarhus opbevarede kødet ved for høje temperaturer og gennemstegte det ikke. Læs kontrolrapporten her.



Bøde: Filialen i Kolding fik en bøde, fordi der var beskidt med madvarer på gulvet. Læs kontrolrapporten her



Bøde: Filialen i Kolding gennemstegte ikke kødet, som var blevet opbevaret for lunt. Der blev fundet konventionelle grøntsager, bl.a. 36 salathoveder. Læs kontrolrapporten her.



Bøde: Burger Shack i Horsens opbevarede 52 kilo oksekød og 10 kg. kylling ved alt for høje temperaturer. Det var 10,6 grader varmt. Der var stor mystik om holdbarheden på en masse kylling.



Indskærpelse: Burger Shack i Horsens undlod at kassere kød og kylling, der var blevet alt for varmt - vel vidende, at det var for varmt. Og man tjekkede heller ikke køleskabet for fejl.



Indskærpelse: Burger Shack i Randers bruge konventionelle grøntsager, men har dog senere overbevist Fødevarestyrelsen om, at man skiltede med, at grøntsagerne ikke var øko. Læs kontrolrapporten her.



Indskærpelse: Burger Shack i Vejle: Stegte kun bøfferne til 65 grader, selv om producent og myndigheder krævede, at de skal gennemsteges til mindst 75 grader. Læs kontrolrapporten her.



Indskærpelse: Burger Shack i Vejle: Der var ikke adgang til varmt vand ved håndvask, altså til at vaske hænder i. Læs kontrolrapporten her.



Indskærpelse: Burger Shack i Vejle: Nede i marinaden til bøfferne og i osteblanding lå gamle beskidte papkopper, som personalet brugte til at øse indholdet op på maden med, men ingen anede, hvornår kopperne var blevet skiftet. De ansatte kunne ikke oplyse hvornår sidst var blevet rengjort. Læs kontrolrapporten her.



Indskærpelse: Burger Shack i Vejle: Lageret og opvaskeområdet var møgbeskidt og dårligt vedligeholdt, så det slet ikke kunne rengøres. Læs kontrolrapporten her.



Indskærpelse: Burger Shack Skolegade, Aarhus: Der var direkte adgang fra lokum til fødevarelokale. Læs kontrolrapporten her.



Bøde på 10.000 kr.: Burger Shack Skolegade, Aarhus: Solgte farlig kød til kunderne. Modtog den 26. juni et stort parti burgerbøffer. Den 27. juni brød kølerummet sammen. Alligevel brugte filialen bøfferne, der havde været opbevaret ved for høje temperaturer. Først da Fødevarekontrollen slog til, blev bøfferne smidt ud. Læs kontrolrapporten her.



Indskærpelse: Burger Shack Skolegade, Aarhus: Stegte kun bøfferne til 65 grader, selv om producent og myndigheder krævede, at de skulle gennemsteges til mindst 75 grader. Læs kontrolrapporten her.



Indskærpelse: Burger Shack Exxit59, Vejle: Stegte kun bøfferne til 65 grader, selv om producent og myndigheder krævede, at de skulle gennemsteges til mindst 75 grader. Læs kontrolrapporten her

Indskærpelse: Burger Shack, Aarhus, Frederiksgade: Stegte kun bøfferne til 65 grader, selv om producent og myndigheder krævede, at de skulle gennemsteges til mindst 75 grader. Læs kontrolrapporten her.

Indskærpelse: Burger Shack Aalborg: Stegte kun bøfferne til 65 grader, selv om producent og myndigheder krævede, at de skulle gennemsteges til mindst 75 grader. Læs kontrolrapporten her.

Indskærpelse: Burger Shack, Carlsberg Byen: Lokumsdøren stod åben med direkte adgang for, at bakterier kunne få adgang til fødevarelokalerne. Læs kontrolrapporten her.

Indskærpelse: Burger Shack, Carlsberg Byen: Store mængder kød blev opbevaret ved for høje temperaturer og pommes fritter, der skulle opbevares på frost, var opbevaret ved stuetemperatur på gulvet, hvor det havde stået i dagevis. Personalet indrømmede, at de havde brugt kød, der havde overskredet den ultimative sidste anvendelsesdato. Der blev også fundet konventionelle grøntsager. Læs kontrolrapporten her.

Bøde: Burger Shack, Carlsberg Byen: Solgte farlige pommes fritter, der havde stået ved stuetemperatur i en uge - trods en indskærpelse dagen forinden. Man havde ikke kasseret temperaturbelastede burgerbøffer. Læs kontrolrapporten her.

Bøde: Burger Shack, Carlsberg Byen: Denne bøde blev givet fordi, der fortsat blev opbevaret pommes frites ved stuetemperatur. De blev nu for en sikkerhed skyld overhældt med blå destruktionsvæske, så Burger Shack ville få svært ved at sælge dem. Læs kontrolrapporten her.