Rotter oversked Dominos: Fortsatte med at sælge pizzaer

Heldigvis ved mange fødevarevirksomheder, at er de under angreb af rotter, skal de af hensyn til kundernes sikkerhed stoppe med at servere mad. Med det samme.

For rotters urin og afføring indeholder bakterier, der i værste fald kan gøre mennesker dødeligt syge.

Rotter havde skidt

Men på trods af, at rotter havde skidt i Domonos Pizza i Vesterbrograde i København, så fortsatte man i fredags med at lange pizzaer over disken vel vidende, at der var problemer, oplyser Rottebekæmpelsen i Københavns Kommune til Ekstra Bladet.

Den kommunale rottefænger, som var ankommet ved 13.30-tiden, alarmerede Fødevarekontrollen, som ankom kort før kl. 15.

Fødevarekontrolløren var ikke i tvivl om, at der skulle skrides ind med den hårdeste sanktion, nemlig prompte at tvangslukke pizzeriaet nu når Dominos ikke selv havde gjort det.

Forsatte salget

Den kommunale rottefænger havde allerede ved sin ankomst informeret personalet om, at der var rotteproblemer, står der i en kontrolrapport fra Fødevarekontrollen.

Alligevel fortsatte Dominos altså med at lange pizzaer over disken indtil fødevarekontrolløren ankom kort før kl. 15, fremgår det af rapporten.

Af samme kontrolrapport fremgår det, at Dominos ansatte over for fødevarekontrollen benægtede, at det var sket.

Medarbejderne påstod, at man var stoppet med at at sælge pizzaer, så snart man var blevet gjort opmærksom på problemerne med rotter.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Kiggede i kassebonner

Man var det nu sandt? Ikke ifølge Fødevarestyrelsen, som varslede en bøde for, at Dominos solgte fødevarer, der var 'uegnede til menneskeføde.'

Fødevarestyrelsen snarrådige kontrollør kiggede på kasseapparatets transaktioner og kunne se, at der var solgt pizzaer frem til kl. 14.38. Altså mere end en time efter rottefængeren var ankommet. Fødevarekontrollen ankom 12 minutter efter - kl. 14.50.

Dominos hævede nu over for Fødevarekontrollen, at en kunde ikke fik udleveret en af de omtvistede pizzaer, der ellers var betalt for.

Men det er altså i strid med, hvad Rottebekæmpelsen oplyste til Fødevarekontrollen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Dominos ledelse.

Carsten Falk, direktør for Dominos hævdede i går formiddag over for Ekstra Bladet, at 'vi lukkede selv butikken, som reglerne foreskriver.'

Men Fødevarestyrelsen fastholder, at døren stod åben for kunder, da fødevarekontrolløren ankom - og at der i strid med loven blev solgt mad - og at det var Fødevarestyrelsen, som lukkede pizzeriaet.

Det skriver Fødevarestyrelsen: 'Der er konstateret massive mængder rotteekskrementer på virksomhedens personaletoilet ved faldstammen bag midlertidig åbning i væg, som er under renovering.' 'Ligeledes er der på gulv under bord i virksomhedens opvaskeområde fundet rotteekskrementer i hjørne.' 'På virksomhedens ventilationssystem oppe under loftet er der mange poteaftryk fra rotter på ståloverflade. Der er fundet pap emballage på virksomhedens lager, som der var gnavet i.' Læs kontrolrapporten her.