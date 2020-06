Så blev logoet ændret: Gift blev markedsført som økologisk

I årevis fik en snedig tal-kombination på insektgift folk til at tro, at det var harmløst og økologisk, men nu er logoet ændret

Især i disse uger plages befolkning af myg og fluer og andet kryb, der arbejder myreflittigt på at ødelægge din nattesøvn og underminere fliserne på din terrasse.

Denne sommerplage har danskerne i årevis febrilsk og med varierende held forsøgt at bekæmpe med et insektdræbermiddel, der bar det ganske harmløse navn 'BIO'. Et synonym for øko.

Eller hedder produktet i virkeligheden '810'?

Lusket navneskifte: BIO til 810

Lidt historie: Det danske kemikalie-producent blev for en snes år siden tvunget til at fjerne det stærkt misvisende 'BIO' fra den hardcore sprøjtegift.

Selskabet valgte i stedet for BIO at kalde det 810, som - skrevet på den snedige måde - hurtigt kunne læses som BIO.

Men efter Ekstra Bladet for et par år siden beskrev den luskede navneforviring, er der nu sket noget.

Dengang sagde Vibeke Myrtue Jensen, miljøpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk:

– Når selv forhandlerne tager fejl og markedsfører det som ’Bio’ og sågar ’Bio-spray’, så er det klart tegn på, det er vildledende. Så logoet bør ændres, siger hun.

Mere reelt navneskifte

Det er det nu blevet. Der er blevet tilføjet en serif på versalet i, så det nu er tryllet om til et ærligt 1-tal.

Forleden købte Ekstra Bladet et eksemplar i Bauhaus, som var en af de mange forhandlere, der på hyldeforkanter og på websites kaldte produktet BIO.

Det gør Bauhaus ikke længere, men enkelte forhandlere kløjs stadig i navnet og kalder den Bio til trods for, at den er så giftig, at dens dampe ifølge et datablad kan give sløvhed, svimmelhed og medføre skader på nervesystemet.

Enkelte forhandlere kalder den stadig BIO. Måske, fordi de stadig har gift i gamle emballager på laget. Skærmfoto.

Før emballagen blev ændret spurgte Ekstra Bladet en række Bauhaus-kunder om, hvad de syntes:

Paul Pihl, Rødovre: Skandaløst

Paul Pihl. Foto: Tariq Mikkel Khan

– Det er skandaløst! Markedsføringen er jo helt fejlagtig. Det er løgn. Det er helt gak. Det er decideret uartigt at bruge sådanne farver og få det til at ligne bio.

Aage Petersen, Vallensbæk: Bryder mig ikke om det

Aage Petersen. Foto: Tariq Mikkel Khan

– Jeg bryder mig ikke om, at de giver det ud for noget andet, end det er.

Helle Clewley, Taastrup: Misvisende

Helle Clewley. Foto: Tariq Mikkel Khan.

– Det er ikke i orden, og det er misvisende. Det er langtfra alle, som læser bagpå, så forsiden skal afspejle, hvad det er for et produkt. Man tror, at man gør noget godt for miljøet, og så gør man det slet ikke.