Så er den gal igen: Jan gør grimt fund i 3-stjernet spegepølse

- Marianne Fuglsang, kvalitetschef i 3-Stjernet, bør I ikke begynde at deklarere jeres produkter med, at de 'kan indeholde spor af blåt plast'.

- Nej, vores kvalitetsarbejde og vores forbedringsproces skal medføre, at det ikke er nødvendigt.

- Hvad er der sket?

- Der er tale om et stykke lyseblåt, kraftigt plast, som formentlig stammer fra posen med en indgrediens, som indgår i produktet.

- Har I tænkt jer at trække produktet tilbage fra handlen?

- Nej, det er tale om meget meget få fejlbehæftede produkter. De udgør ikke en sundhedsmæssig risiko.

- Men hvis ikke produktet lever op til jeres kvalitets-standarder, hvorfor trækker I det så ikke tilbage for skærme forbrugerne mod ubehagelige oplevelser?

- Det drejer sig formentlig kun om denne pakning. Hvis der var fundet en maskin-del, havde sagen været en anden. Der kan desværre ske små fejl, når man producerer 50 millioner enheder om året.

- Hvorfor bliver folk med med at finde blåt plast i jeres produkter?

- Hele fødevare-branchen er gået over til at benytte blåt plast. Alle råvare-emballager, handsker, forklæder - alt er skiftet fra klart plast til blåt plast for at forbrugerne kan se sådanne fremmedlegemer, når noget en sjælden gang går galt, for vi har meget grundige kvalitetsprocedurer.

- Hvor mange hundrede henvendelser har I fået fra forbrugere, der har fundet blåt plast i pølseprodukterne?

- Det kan ikke tælles i hundreder. Det er meget få. Vi har fået sådanne henvendelser.

- Vil pressen kunne fortsætte med at skrive om blåt plast i 3-Stjernet pølse?

- Vi gør dagligt alt, hvad der står i vores magt for at undgå det. Det har højeste prioritet, men der er tale om en manuel fremstillingsproces med mennesker involveret. Derfor kan fejl ske.

- Du har oplyst til Ekstra Bladet, at det er meget værdifuldt for jer at få indleveret sådanne produkter med fremmelegemer, som det, forbrugeren Jan fandt i morges. Det for at I kan efterforske, hvordan fejlen kunne opstå. Hvis det er så vigtigt, hvorfor bad I så Jan rende på posthuset i stedet for at sende en kurér efter produktet?

- Vi taget det meget alvorligt, når forbrugere finder fejl. Vi evaluerer på forløbet i denne sag.