Skideskægt: Mus sked på maden i BonBon-Land

Du husker formentlig Mågeklatter, Hundeprutter, Kloak Slam, Ko Kager, Møding, Bremse Spor, Møding, Gedefims og Puhbæ, der blev grovædt i tonsvis i især halvfemserne, da Bon-Bon-bolcher var skideskægge.

Det blev til en forlystelsespark i Holmegaard, som stadig eksisterer. Den fik sloganet; 'Det' skide skægt i BonBon-Land'. Det er der i hvert fald nogle mus, der synes, det er.

De har nemlig overskidt sommerlandets fælleslager med bl.a. slik, krydderier, ketchup, sennep og chokolade, har Fødevarekontrollen afsløret.

Se kontrolrapporten her.

Så ledelsen har fået en grim reprimande og besked på at beskytte fødevarerne mod sundhedsfare.

Ekstra Bladet har forsøgt at få BonBon-Lands pr-manager Mette Christina Nielsen i tale, men hun nægter at stille op til et interview.

BonBons historie begyndte med, at man navngav et stykke konfekture 'hold kæft-bolche'.

Mette Christina Nielsen bekræfter dog i en mail, at 'Fødevarestyrelsen har fundet lidt (museekskrementer, red) på et enkelt tørlager, hvor alt var emballeret,' men hun nægter at besvare Ekstra Bladets bemærkninger om, at mus sagtens kan gnave sig gennem emballager.

'Hvilke fødevarer har musene spist af', spørger Ekstra Bladet i en mail, som hun tilsyneladende har smidt på lossepladsen.

Hun vil hellere ikke svare på, om der er planer om, at indføre en attraktion eller et bolche med temaet 'musselort' med en skidende mus som maskot.