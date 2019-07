Slagter Suhr er sur over sur smiley

Der er ikke noget så glædeligt som et stykke med lun leverpostej, måske dertil bacon, ristede champignon og rødbede.

Men hos Slagter Suhr i Lyngby nord for København har Fødevarekontrollens kritik af butikkens svineleverpostej tilsyneladende gjort ejeren muggen.

På et uanmeldt besøg stak kontrolløren nemlig sit termometer i en postej, som slagterne havde bagt dagen forinden. Det viste alarmerende 18,1 grader, og det lå i en køledisk, der også var alt for varm.

Disken burde højst have været fem grader for at undgå, at diverse pålægsprodukter skulle udvikle sig til bakteriebomber, der kan give feriemave.

Bøde

Så Slagter Suhr fik en sur smiley, den anden sure smiley i 2019 - plus en bøde på 5000 kroner.

Ekstra Bladet telefonerer til slagtermester og indehaver Jan Bjarne Suhr for hans kommentar til kritikken.

- Jeg var i Dubai, da Fødevarekontrollen kom, så det kan for fanden da ikke være så svært at forstå, at jeg ikke kan svare på noget, som jeg ikke ved noget om, forklarer han.

Urimelig kontrol

Selvom han bedyrer, at han er uvidende om de faktiske forhold, vurderer han alligevel, at Fødevarekontrollen har været urimeligt hård.

- Det, jeg ser hos andre slagtere, er værre. Så jeg er ikke enig i, at vi skal have kritik for noget som helst. Vi får jævnligt kritik fra Fødevarekontrollen, for det er svært at have med den tilsynsførende at gøre, siger han.

- Det, der ligger i det, er, at det er sommerferie, så Ekstra Bladet har ikke andet at skrive om. I må finde på noget andet, synes han.

Ifølge kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen forklarede Jan Bjarne Suhrs medarbejdere, at leverpostejerne netop var bagte.

Daggammel

Men den lune postej som Fødevarekontrollen målte, var ifølge etiketten bagt dagen forinden. Den er muligvis blevet lun ved, at nybagte varme leverpostejer var placeret ovenpå.

