Slim og snavs på Burger King: Løb fra løfte

For få år siden lovede en jysk distriktschef for Burger King, at 'restauranten' i Holstebro ikke igen ville få Fødevarekontrollens sure smiley, sådan som det var sket to gange inden for få måneder, fordi inventaret var smurt ind i et tykt lag skidt.

Burgerkæden fyrede nemlig restaurantchefen og hyrede en specialist til at lære personalet at rengøre den ulækre isterningmaskine og så videre.

Slim og skimmel

Men nu er den gal igen. Burger King-filialen har to gange fået hård kritik for elendig hygiejne.

'I isterningmaskine er der skimmel og slimede belægninger. Under inventar i fritureområde ligger der produktrester og fedtet belægning. Under inventar i produktionsområde ligger der ligeledes produktrester og er fedtet,' skrev kontrollørerne i november i fjor.

De fortsatte:

'Ved opvaskeområde er der snavset på væg og under opvaskemaskine samt afløbsriste i virksomheden er snavsede. Virksomheden bærer præg af længere tids mangelfuld rengøring.'

Det blev til en løftet pegefinger, en såkaldt indskærpelse, så 'der vil blive gjort rent,' lovede ledelsen. Det løfte løb man fra.

Møgbeskidt

Den nordvestjyske filial har netop igen fået en bidende sur smiley ledsaget af en bøde på 15.000 kroner, fordi der mildest talt var møgbeskidt.

'I fremstillingsområde er der snavset, fugtigt og mørke belægninger under isterningemaskine. Ved fremstillingsbord er der på underside af hylde over bordet indtørrede produktrester. Gulvriste er snavsede.'

'Ved udleveringsområde er der kraftig belægning af snavs langs væg under inventar og der ligger ældre produktrester. Langs vægge er der mørke belægninger.'

'I opvaskeområde er der kraftige kalkbelægninger og vægge omkring området er snavset. I kølerummet er hylder snavset og fedtede med slimede belægninger.'

Beskidt i længere tid

'På lager er der ansamling af snavs, vand og produktrester under kvartpaller og langs vægge er der mørke belægninger. Vaskemaskinen er snavset og har mørke belægninger på låge og gummilister. Generelt bærer virksomheden præg af længere tids mangelfuld rengøring,' skrev kontrollørerne under et kontrolbesøg forrige fredag.

Burger King: Dybt beklageligt 'Det er fuldstændig uacceptabelt og dybt beklageligt. Hos Burger King har vi omfattende regler og procedurer for rengøring og hygiejne, og der er allerede nu rettet op på de forhold, som rapporten påpeger. Vi laver desuden opfølgende kontrolbesøg for at sikre, at de rette rutiner fortsat er på plads fremover,' skriver Daniel Schröder, marketingchef for Burger King Danmark, i en mail.

Også tilbage i 2009 stod det ilde til i fastfood-restauranten. Dengang manglede 12 ansatte det lovpligtige hygiejnebevis, så Burger King fik en bøde på 18.000 kroner plus en ekstra bøde på 2.000 kroner for ikke at have hængt rapporten fra Fødevarekontrollen op i døren.

Max beskidt burgerbar udløser max sur smiley