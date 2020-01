Snyde-vin solgt i SuperBrugsen: Nu er den ulovlig

Den var alligevel for tæt på.

Efter en årelang strid mellem en vinimportør og Fødevarekontrollen er et klagenævn netop kommet frem til, at det var fup af kalde en rødvin ’Amanirone’.

For navnet ligger simpelthen for tæt på ’Amarone’ og kan derfor forveksles med Amarone, der er en eksklusiv vintype fremstillet efter særlige metoder med udvalgte druetyper fra et særligt norditaliensk vindistrikt.

Amanirone, som blev solgt i nogle SuperBrugsen-butikker i ’16 og ’17 ’gav indtryk af, mente Fødevarekontrollen, ’at der var tale om 'Amarone', der er en beskyttet traditionel benævnelse, og kun må anvendes for et produkt, der er fremstillet i overensstemmelse med definitionen.’

’Amani’ og ’Rone’

Men den danske vinimportør strittede mod og gik til Fødevareklagenævnet med et argument om, at Amanirone blot var et uskyldigt navn sammensat af ’Amani’ og ’Rone’.

’Produktet er inspireret af navnet ’Amani’, som på arabisk betyder at ønske/aspirere (...) sammenskrevet med endelsen '-rone' for at tydeliggøre, at produktet er af italiensk oprindelse,’ forsøgte importøren.

Men forgæves.

Fødevareklagenævnet gav Fødevarekontrollen ret.

’Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at klager (importøren, red.) har markedsført vin med et produktnavn, der er så tæt på en beskyttet traditionel benævnelse, at markedsføring af vinen under det pågældende produktnavn udgør en uretmæssig anvendelse af den beskyttede benævnelse…’

’Nævnet lagde vægt på at 'Amanirone' vil kunne forveksles med ordet 'Amarone' af forbrugerne, også selvom der er tale om en rimeligt opmærksom og velunderrettet forbruger’.

Amanirone blev solgt i en række SuperBrugsen-butikker landet over. Det er slut nu. Foto: Avisannonce

Læs afgørelsen fra Fødevareklagenævnet her.