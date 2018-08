Stor test afslører: Pesto forpestet med maskinolie

Der er ikke mange måneder siden, at denne avis kunne beskrive, hvordan dyre italienske olivenolier i guldrandede flasker i virkeligheden var så ringe, at myndighederne vurderede, at de var uegnede som menneskeføde.

Kæmpe olivenolie-skandale i Danmark: Det er uegnet som menneskeføde

Nu har Forbrugerrådet Tænk testet en anden italiensk delikatesse, nemlig den grønne sauce pesto, som mange herhjemme forsøger at imponere med ved at stille det frem som dip til tapas, eller når de bruger det som topping på frisk pasta.

Pestofup

Testen, som offentliggøres i Magasinet Forbrugerrådet Tænk tirsdag, afslører, at danskerne i stor stil bliver fuppet - i hvert fald, hvis de køber fabrikspesto på glas i stedet for selv at lave den af de enkle ingredienser olivenolie, basilikumblade, pinjekerner, hvidløg, parmesan og salt.

For det første indeholder købepestoerne - som sælges til en kilopris på op mod 300 kroner - nemlig typisk en masse billigt og ikke særligt velsmagende snask i stedet for de ædle obligatoriske førnævnte bestanddele.

Se også: Baresso og Espresso House får bøde for juice-fup

- Det er kritisabelt, at man risikerer at vildlede forbrugerne ved at erstatte dyre ingredienser – eksempelvis olivenolie og pinjekerner med solsikkeolie og solsikkekerner, siger Camilla Udsen, fødevarepolitisk seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

- Samtidig har man tilsat en ubetydeligt lille mængde dyre ingredienser for at kunne fremhæve dem på emballagen, forklarer hun.

Olie og ftalater

Men hvad værre er, er resultatet af de laboratorieanalyser, som man har ladet de 10 pestoer i testen gennemgå.

Det viser sig, at fire af perstoerne indeholder enten mineralske olier eller blødgørere stoffer som ftalater. Det er noget, som forbrugervagthunden bestemt ikke ser med milde øjne på.

- Mineralsk olie er mistænkt for at være kræftfremkaldende og kan stamme fra maskiner i produktionsmiljøet, mens ftalater, som kan være hormonforstyrrende, kan stamme fra fødevareemballager, forklarer Camilla Udsen.

Artiklen fortsætter under billedet...



Den danske importør Food People fjernede i går dette produkt fra markedet. Foto: PR

Indholdet af stofferne er ikke så højt, at det vurderes som umiddelbart sundhedsskadeligt, men alligevel bidrager det negativt med risiko for, at kroppens organer eller forplantningsevnen på lang sigt tager skade.

Virksomheden Food People, der markedsfører Il Fornaio pesto, valge mandag som konsekvens af testresultatet at trække produktet tilbage fra markedet. Det skete i erkendelse af, at pestoen, der markedsføres som økologisk til 308 kr. kiloet, indeholdt både ftalater og mineralsk olie.

Food People understreger, at produktet ikke er sundhedsskadeligt, og at myndighederne ikke krævede, at produktet skulle fjernes.

Samme konsekvens tog Løgismose ikke på trods af, at analysen viser, at Løgismose Pesto Verde indholder relativt meget mineralsk olie.

Artiklen fortsætter under billedet...



Løgismose Pesto Verde med basilikum - og mineralsk olie. Foto. Jens Dresling/Ritzau

Der er dog ikke mistanke om, at nogle producenter bevidst har pøset billigt og farligt mineralsk olie i maden. Dertil er mængderne for små.

Artiklen fortsætter under billedet...



Testvinderen Omhu Basilikumpesto sælges i Meny. Foto: PR

Kun en pesto får en bedømmelse langt over middel, nemlig den forholdsvist billige Omhu Basilikumpesto, som ifølge testen også smager udmærket uden at indeholde hverken ftalater eller mineralsk olie.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Løgismose.

Konfrontation: - Vi er vildt kede af det

Tobias Musaeus, marketingchef i Food People, der markedsfører Il Fornaio pesto, hvordan lyder din undskyldning til de kunder, der har betalt en høj pris for jeres økologiske pesto, som viste sig at være med både ftalater og mineralsk olie?

- For os er det helt uacceptabelt. Vi ønsker kun at markedsføre rene produkter, der lever op til de højeste standarder. Derfor har vi opsagt samarbejdet med leverandøren.

- Men hvad er din kommentar til kunderne, der har betalt i dyre domme for en pesto, der åbenbart ikke var, hvad den gav sig ud for at være?

- Vi er jeg vildt kede af det. Det er dybt beklageligt. Vi beklager på det dybeste over for vores kunder for, at vi ikke har besvaret den tiltro, de har haft til os. Derfor har vi også taget konsekvensen og fjernet produktet fra markedet, selv om vi ifølge myndighederne ikke havde behøvet at gøre det.

Han forklarer, at der tidligere har været problemer med urenheder i pestoen, hvilket fik Food People til at stoppe med at sælge produktet, indtil producenten havde gennemgået certificeringsprogrammer og bevist, at produkterne var rene.

Han siger, at Food People løbende selv har foretaget stikprøveanalyser, som ikke har vist ftalater eller mineralsk olie i pestoen.