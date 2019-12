'Store' piger sidder fast i små gynger: Nu er bitter strid afgjort

Ekstra Bladet har de seneste måneder beskrevet flere episoder med pigebørn, der på legepladser sidder fast i 'babygynger,' så brandvæsenet må hidkaldes for at få dem op.

Det viser sig, at der i juni har været endnu en episode på en campingplads på Feddet nær Faxe, hvor en bedstemor havde taget sine børnebørn; blandt andre en 10-årig pige, med på ferie.

Endte galt

Det endte helt galt, viser en sag fra Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme.

Pigen, som ikke vidste, at gyngen var for babyer, sad pludselig fast.

Campingpladsens personale blev tilkaldt men kunne ikke rokke hende fri. Da hun græd hjerteskærende på grund af smerter, endte det med, at man savede den formstøbte gynge midtover.

Så begyndte balladen

Bedstemoren havde indledningsvist foreslået at ringe til brandvæsenet, men det ’ville vække for meget påstyr,' skulle campingpersonalet have sagt.

Men fri kom den stakkel pige heldigvis, og så begyndte balladen.

Næste dag blev bedstemoren nemlig præsenteret for en regning på godt kr. 4000 kr. - prisen for en ny gynge.

Følte sig presset

Hun betalte kun, fordi hun ifølge eget udsagn følte sig ’stærkt presset af personalet’.

Hun argumenterede med, at der ikke stod nogle steder, at der var tale om en babygynge.

Bedstemoren mente, at den ’sorte gynge burde være være lyserød eller lyseblå, for at fortælle at dette er en babygynge,’ fremgår det af sagen.

Men campingpladsens ansatte fastholdt at have handlet korrekt og reageret hurtigt for at befri pigen for smerter. Ledelsen hævder, at bedstemoren efter befrielsesaktionen faktisk roste personalet.

’Da klagers barnebarn efter 5 min. var savet fri, roste klager ifølge indklagede indklagedes ansatte og takkede mange gange for hjælpen.’

Campingpladsen tabte

Campingledelsen argumenterede med, at bedstemoren ’burde have haft opsyn med sit barnebarn samt, at det er tydeligt, at gyngen var en babygynge, som ikke var beregnet til en 10-årig.

Men campingpladsen tabte sagen i nævnet.

Det skete med henvisning til, at legepladsen var for børn i alle aldre, og at det ikke på skilte eller på anden måde fremgik, at gyngen kun måtte benyttes af småbørn.

Så nævnet mener, at hverken bedstemor eller barnebarn har opført sig uansvarligt, og derfor kan campingpladsen ikke kræve betaling for gyngen.

