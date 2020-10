Stort dansk fupnummer: Te mod coronavirus

- Jeg er ansvarlig for teksterne og skal med det samme dybt beklage og slå fast: Vi har ikke på noget tidspunkt haft intentioner om at markedsføre vores produkter med, at de kan helbrede coronavirus, for det kan vi ikke, siger Jakob Holst, salgschef i Østerlandsk 1889 Copenhagen.

- Det er en kæmpe fejl, som vi tager meget, meget alvorligt. Vi er i fuld gang med at rydde op. Vi lægger os fladt ned og beklager. Vi er i dialog med fødevaremyndighederne.

Han fortsætter:

- Vi er en 131 år gammel virksomhed, og vi vil også gerne have lov til at eksistere om 131 år. Vi står over for en international lancering, og en sag som denne kan betyde liv eller død for en virksomhed som vores. Vi lykkes ikke med noget, hvis vi påstår, at vi kan helbrede coronavirus. Jeg har allerede fjernet udsagnene, som fik lov til at stå der for længe, og vi gennemgår nu alle tekster, hvilket er en stor opgave, siger han.

- Men hvorfor skrev I påstandene?

- Vi har hen over sommeren haft eksempelvis ansatte i løntilskud, som har arbejdet med tekster, men jeg tager selvfølgelig det fulde ansvar og beklager. Præcist hvordan fejlene er opstået, ved jeg ikke, men vi har mange hundrede produkter og tekster. Jeg håber, alle forstår, at vi tager det meget seriøst. Jeg står faktisk her og ryster, siger Jakob Holst.