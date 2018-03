32-årige Inna jogger nøgen i sneen: Sådan holder jeg mig ung

32-årig ukrainsk model afslører, at nøgenbadning og nøgenløb i sneen er hemmeligheden bag hendes ungdommelige krop

Den sibiriske kulde har i flere uger lagt sig som et tæppe over os, og for mange er det ikke ligefrem noget, der kalder på en frisk løbetur i parken.

Det gælder ikke for den ukrainske model, 32-årige Inna Vladimirskaya. For hende er kulden og dens kontakt med hendes krop faktisk en form for ungdommens kilde.

Ifølge flere medier, blandt andre britiske Metro, fortæller den ukrainske kvinde, at hun hver eneste weekend de sidste ni år med stor fornøjelse har både løbet og svømmet i minusgraderne.

Fotografen David Tesinsky havde hørt om den 32-åriges kulde-eskapader gennem lokale, og tog med hende ud for at fotografere hendes seneste tur i sne og flod. Foto: David Tesinsky / Caters News

Inna Vladimirskaya tager en løbetur nøgen i sneen, inden hun kaster sig i bølgerne ved kysten af floden Dnieper i Kiev.

- At sænke sig ned i koldt vand får blodet til at bevæge sig til de indre organer og aktivere deres kredsløb, hvilket hjælper til at nedbryde fedt og forbedre muskelsammentrækningerne, mener den 32-årige ukrainer, der i forbindelse med sin ’afsløring’ har ladet sig fotografere nøgen i den ukrainske sne.

Ifølge hende hjælper kulden også med at reducere muskelsmerter, og gør hendes hud yngre på grund af ilttilførslen.

- En hvalros ser meget yngre ud end dens faktiske alder, fordi den bruger så meget tid i koldt vand, forklarer Inna Vladimirskaya, som altså mener, at mennesker kan høste de samme fordele som hvalrossen, hvis de er parate til at arbejde hårdt for det.

- Jeg sørger bare for ikke at være i vandet for længe, og så snart jeg er oppe, tørrer jeg mig og går direkte hen til min varme bil.