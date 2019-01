39-årig spiste en choko-bar hver dag mens han tabte over halvdelen af sin vægt

- Jeg kan helt oprigtigt sige, at jeg har spist chokolade for at tabe mig. Det elsker jeg at fortælle folk

Siden han var barn, har Matthew Hughes fra Cheshire i England kæmpet med overvægt.

Efterhånden var de fleste af hans måltider blevet skiftet ud med fede og sukkerholdige snacks, og for et par år siden nåede den nu 39-årige brites vægt op på 186,3 kilo. Han havde ofte smerter i ryggen og han blev forpustet efter nogle få trappetrin.

Da Matthew Hughes' vægt var på sit højeste, stod badevægtens nål på lidt over 186 kilo. Billeder fra sin vens fest blev prikken over i'et for den nu 39-årige, slanke brite. Foto: Kennedy News and Media

Men en dag, efter at have set billeder af sig selv til en fest hos en ven, fik han nok. Noget var nødt til at ske, sagde Matthew Hughes til sig selv.

Det skriver blandt andre Manchester Evening News.

Elsker at fortælle hemmeligheden

I januar 2017 satte han i gang. Den usunde fastfood blev skiftet ud med tre daglige, hjemmelavede måltider, og efter 15 måneder var hans vægt nede på 88 kilo. Rundt om livet, hvor han før målte 152 centimeter, kan han nu passe tætsiddende cowboybukser med sine 86 centimeter i taljen.

Matthew Hughes fortæller, at han også som barn var stor. Han blev ofte mobbet med sin størrelse, men han rystede det af sig. Først mange år senere, da han begyndte sin vægt-rejse og fik det bedre med sig selv, gik det op for ham, hvor meget mobberiet alligevel havde påvirket ham - både fysisk og psykisk. Foto: Kennedy News and Media.

Og Matthew Hughes elsker at fortælle folk sin hemmelighed, så snart han bliver spurgt ind til sit vægttab

- Jeg kan helt oprigtigt sige, at jeg har spist chokolade for at tabe mig. Det elsker jeg at fortælle folk, siger han til Manchester Evening News.

- Hver aften, siden jeg lavede mit nytårsforsæt om at gå på kur, har jeg spist en kitkat (chokoladebar, red.). Det har været skønt, siger Matthew Hughes.

Det er vigtigt at belønne sig selv, så længe de søde sager ikke er noget, man kaster sig over flere gange om dagen, siger Matthew Hughes, der i dag vejer omkring 88 kilo. Foto: Kennedy News and Media.

Og selvom det måske ikke lyder som en slankekur, en diætist vil anbefale, så har Matthew Hughes en forklaring på, hvorfor den daglige chokoladebar virker for ham.

- Det handler om at forstå, at man godt må få søde sager, så længe, de fungerer som en belønning, og ikke som noget, man kaster sig over tre-fire gange om dagen.

- Jeg ved, at hvis jeg spiser gode ting hver dag, kan jeg spise en chokoladebar hver aften uden at bekymre mig, og det har virkelig holdt mig i gang.

Matthew Hughes har gennem hele sit vægttab delt billeder af sin udvikling på Instagram-siden ’inflatable-chimp’. Her viser han ud over billeder af sin sunde mad også før- og efterbilleder af sig selv. Og selv nu, 102 uger efter han tog beslutningen om at tabe sig, spiser han stadig en chokoladebar hver eneste aften sammen med sin te, fortæller han til det lokale medie.

Matthews måltider før januar 2017 Morgenmad: Fire stykker hvidt toastbrød med tandsmør Snack: En pose chips og en chokoladebar Frokost: To ostesandwich'er af hvidt brød med en pose chips og en chokoladebar Snack: En chokoladebar Aftensmad: Fire stykker ost på et toastbrød eller et måltid fra McDonalds eller KFC. Drikkevarer: En liter sødmælk og fem kopper te med mælk og tre stykker sukker