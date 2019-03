Baby smittet med mæslinger

Et 13 måneder gammelt barn er smittet med mæslinger og kan potentielt under indlæggelse på Sjællands Universitetshospital i Roskilde have smittet andre.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mæslingesmitten blev konstateret på hospitalet.

Styrelsen for Patientsikkerhed er i tæt kontakt med hospitalet, som har sikret, at personer, der har opholdt sig på hospitalets børneafdeling fra 12. marts klokken 21.30 til 13. marts klokken 10.15 og kan have været udsat for mæslingesmitte, har fået besked om, hvordan de skal forholde sig.

- Styrelsen for Patientsikkerhed foretager altid smitteopsporing ved mæslingetilfælde og sikrer information og rådgivning for at begrænse smitten, siger Jeppe Nørgaard Rasmussen, overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Personer, der har opholdt sig på Sjællands Universitetshospital Roskilde i det pågældende tidsrum, og som kan have været udsat for mæslingesmitte, har fået besked. Så har man opholdt sig på hospitalet i Roskilde, og er man ikke blevet kontaktet vedrørende mæslinger, behøver man ikke være bekymret.

