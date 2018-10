Dansk butikskæde vil redde liv

Chancen for at overleve et hjertestop er blevet en smule større, efter at butikskæden Matas har valgt at opsætte hjertestartere uden for 28 af kædens butikker.

Hjertestarterne kommer til at hænge på butikkernes facader, sådan at de vil være tilgængelige døgnet rundt - altså også når butikkerne har lukket.

- Vi kan se, at der er behov for flere hjertestartere, end dem der allerede hænger rundt omkring i Danmark. Sidste år ved juletid solgte vi et lille hjertevedhæng, som så blev sat uden på gaverne, og vi solgte heldigvis rigtig mange af dem. De penge har vi sammen med Hjerteforeningen valgt at bruge på de her hjertestartere, siger Elisabeth Toftmann Klintholm, der blandt andet er chef for corporate affairs i Matas.

- Vi har identificeret, hvor der er Matas-butikker med mulighed for at opsætte en hjertestarter, og hvor der i øvrigt ikke i forvejen var en hjertestarter i nærheden. Her træner vi så også personalet i at anvende dem, hvis det skulle blive nødvendigt.

Flere overlever hjertestop

Der hænger i forvejen mere end 18.000 hjertestartere fordelt over hele landet. Kun omkring halvdelen af dem - altså omkring 9000 - er tilgængelige døgnet rundt.

Omkring 4000 danskere falder hvert år om med hjertestop.

Blandt andet på grund af de mange hjertestartere ligger Danmark helt i front i forbindelse med overlevelse efter et hjertestop. I løbet af de seneste 15 år er antallet af personer, der overlever et hjertestop, som ikke finder sted på et hospital, tredoblet.

Omkring 12 procent overlever i dag et hjertestop. I 2001 var tallet fire procent.

28 Matas-butikker får opsat hjertestartere på butiksfacaderne. Foto: Peter Klint/Ritzau Scanpix

Find en hjertestarter Mere end 18.000 hjertestartere er placeret over hele landet. På hjertestarter.dk kan du finde et kort over, hvor de er placeret - og finde den, der er nærmest dig. Du kan også hente Hjertestart-appen til din smartphone. Så kan du også finde den nærmeste hjerterstarter, når du er på farten. Appen findes både til iPhone, Android og Windows Phone.

Ingen konkrete planer

- Hvorfor lige 28 hjertestartere?

- Det er et baglæns regnestykke. Vi har været i kontakt med forskellige leverandører og fundet ud af, hvem der kan opsætte og vedligeholde hjertestarterne samt træne personalet i at bruge dem, og der har pengene så kunnet række til 28 hjertestartere, siger Elisabeth Toftmann Klintholm

- Er der planer om, at flere Matas-butikker skal have hjertestartere?

- Det har vi ikke nogen konkrete planer om lige nu. Vi ser, om vi synes, at det bliver en succes, og hvis det gør det, så er vi bestemt positive over for at se på en udvidelse af projektet.

En hjertestarter består af selve maskinen og to elektroder.

Får du brug for en hjertestarter, fortæller hjertestarteren dig undervejs, hvad du skal gøre. Gennem elektroderne giver hjertestarteren hjertet, der er holdt op med at slå, stød på samme måde som ambulancereddere eller læger gør med en defibrillator.

Vigtigt at hjælpe

At handle og forsøge at hjælpe er det vigtigste, man kan gøre, hvis man er vidne til et hjertestop.

- Man skal tage det på sig, hvis der er en person, som i ens nærhed er blevet syg og falder om. Så skal man sige, at 'det her er noget, jeg skal involvere mig i. Det er mit ansvar at gøre noget her,' har operationschef hos Hovedstadens Beredskab Tim Ole Simonsen tidligere sagt til Ekstra Bladet.

- Hvis man undlader at gøre noget, så fratager man dybest set den anden person muligheden for at overleve. Hvis man gør noget, så har man forsøgt at gøre noget - også selvom personen måske ikke overlever.

Matas'er med hjertestartere Indtil videre har Matas-kæden sat hjertestartere op i nedenstående otte butikker. 20 mere skal også have sat hjertestartere op i løbet af efteråret. Bramming Storegade 23 Helsingør Stengade 43 Hornbæk Ndr. Strandvej 342 Kalundborg Kordilgade 20 Amager Amager Brogade 172 Amager Amager Brogade 47 København Peter Bangsvej 89 Ringe Algade 35

