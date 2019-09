Danskerne får langt mindre antibiotika

De dage er ovre, hvor praktiserende læger uden at tøve udskrev antibiotika for en sikkerheds skyld.

Det er konklusionen i den nyeste DANMAP-rapport for 2018, der netop er blevet offentliggjort.

Siden 2011, da forbruget var på sit højeste, er det faldet med 18 procent fra 17 daglige doser pr. 1.000 indbyggere - til 14 i fjor, viser tal fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut (SSI).

'Danske læger har altid haft et ret fornuftigt forhold til udskrivning af antibiotika. Men over tid havde forbruget alligevel sneget sig op. Derfor er det glædeligt at se, at denne tendens kunne vendes igen,' siger Ute Wolff Sönksen, overlæge på SSI i en pressemeddelelse.

'De praktiserende læger har engageret sig meget i at bringe antibiotikaforbruget ned. De har været særligt aktive, siden den nationale handlingsplan for antibiotika blev udarbejdet i løbet af 2016,' siger hun.

Også tandlægerne har sænket deres udskrivning af recepter med 9 procent over de sidste to år. Til gengæld bruger hospitalslæger mere antiobiotika.

'Lige nu bekymrer vi os mest om, at forbruget på sygehusene stiger. Vi er især bekymrede over, at forbruget af de kritisk vigtige antibiotika ikke er gået ned. Et højt forbrug af disse øger risikoen for udvikling af resistens over for disse vigtige antibiotika,' siger Sönksen.

Forbruget af antibiotika til dyr har været nedadgående fem år i træk.