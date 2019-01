Derfor mangler flere danskere livsvigtigt vitamin

Antallet af danskere, der mangler det livsvigtige vitamin B12, er fordoblet på 20 år.

Det skyldes den måde, vi har indrettet vores liv og samfund på, lyder det fra Anders Beich, som er praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

- At flere får B12-mangel er nok i sidste ende et symptom på den måde, vi lever på i det samfund, vi har skruet sammen. Det handler om livsbetingelser og det, der hører til, nemlig at vi bruger medicin eller kost for at lappe på vores stressede livsstil, siger han.

B12-mangel opstår, når tarmene af den ene eller anden årsag ikke kan optage B12, eller hvis man fjerner kød, æg og mælk fra kosten. Animalske produkter er nemlig den eneste naturlige kilde til B12.

Fastfood og mavesyre

Omkring 115.400 personer er i behandling for B12-mangel, men endnu flere mangler sandsynligvis det vitale vitamin uden at vide det.

Går man ubehandlet med B12-mangel, kan det på den lange bane medføre permanente skader på nervebanerne, hvor man har smerter i arme og ben. Det kan og føre til psykisk sygdom og i de sjældne tilfælde døden.

De store syndere, til at flere og flere danskere lider af B12-mangel, er mavesårsmedicin, sukkersygemedicin, vegansk kost og at vi generelt bliver ældre, da man med alderen bliver dårligere til at optage vitaminet, ifølge Anders Beich.

- Hvis kurven skal ændres, vil det kræve, at færre skulle have sukkersygemedicin og mavesårssmedicin. Det er en større indsats, da begge sygdomme i mange tilfælde er et resultat af den måde, vi lever på.

- Hvis du lever hurtigt og spiser meget fastfood, så får du en dårlig fordøjelse, og så får mange ondt i maven på et tidspunkt. Det går over med noget mavesårsmedicin, men når man sænker produktionen af mavesyre, hæmmer man også B12-optaget, siger han.

Ingen grund til panik

På samme måde som mavesårsmedicin kan basisbehandlingen mod diabetes type-2 også for mange medføre B12-mangel, da det også kan svække kroppens evne til at optage vitaminet.

Men selvom der er en stigning i både personer, der behandles for livsstilssygdomme og B12-mangel, betyder det ikke, at alle danskere skal skynde sig til lægen og blive testet for B12-mangel.

- Man skal ikke have målt B12, fordi det er et stigende problem. Man skal have målt B12, hvis det er relevant, siger Anders Beick.

Hver tiende dansker tager medicin mod mavesår, og omkring 200.000 danskere har diagnosen type 2-diabetes. En stigning i antallet af danskere med diabetes, der er mere end fordoblet siden år 2000.

Husk pillen

For nogle er det nødvendigt at få B12 sprøjtet direkte ind i kroppen, hvis B12-niveauet er helt i bund, eller hvis man slet ikke kan optage vitaminet. Foto: Shutterstock

En moderne livsstil fører ikke kun fed og nem mad med sig. Nogle bevæger sig over i den anden grøft og lever en livsstil som veganere, hvor alle animalske produkter er taget ud af kosten.

- De unge, der typisk får B12-mangel, er veganere, som ikke får B12 med kosten. Og det vil hyppigst være i den ældre og midaldrende del af befolkningen, at det kan skyldes medicin, siger Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

Bevidstheden om, at det kan være en god idé at skære ned på kødet for sundhedens og klimaets skyld, som den største grund til, at nogle danskere lider af B12-mangel. ser Ebba Nexø, professor i klinisk biokemi,

- Hvis man spiser veganerkost, skal man egentlig starte med at tage en B12-pille fra dag ét, og så er alt godt.

- Men hvis du først har ladet være med det i en længere periode, er det svært at komme i B12-balance uden at få tilskud med sprøjte. Det er, fordi man dagligt kun kan optage en lille mængde. Derfor er det svært at rette op på det, siger hun.

Cirka 140.000 danskere lever vegetarisk eller vegansk.