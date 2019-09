Derfor skal du tage en lur

Det kan mindske risikoen for et hjerteanfald at tage en lur en til to gange om ugen, antyder nyt studie

En lur om dagen en til to gange om ugen kan - måske - være med til at sænke din risiko for hjerteanfald, lyder konklusionen i et nyt studie.

Men hvis man tager længere lure eller flere end to lure om ugen, er der ikke en større effekt, lyder det angiveligt fra forskerne.

Det skriver tidsskriftet BMJ i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskere fra University of Lausanne i Schweiz kiggede på sammenhængen mellem antallet af lure og risikoen for hjerteanfald, slagtilfælde og hjertesvigt.

De undersøgte 3.462 tilfældigt udvalgte indbyggere i byen Lausanne. Hver deltager var i alderen 35 til 75 år og kom med i forskningsprojektet mellem år 2003 og 2006. Deltagerne rapporterede, hvor ofte og hvor længe de tog lure om ugen. Lure blev kategoriseret som værende under en time eller over en time.

Deltagerne blev så undersøgt igen mellem år 2009-2012 og atter engang mellem år 2014-2017. Forskerne noterede, om deltagerne havde haft hjertesygdomme som hjerteanfald, hjertesvigt eller slagtilfælde i perioderne.

De deltagere, som tog en til to lure om ugen, var mindre tilbøjelige til at få hjerteanfald eller slagtilfælde, sammenlignet med dem der ikke sov i løbet af dagen, skriver forskerne.

Ifølge forskerne var der dog ikke nogen yderligere fordele ved at tage en lur mere end to gange om ugen eller ved at tage længere lure end en time.

Nadine Häusler, der er postdoc ved University of Lausanne og medforfatter på studiet, fortæller til Newsweek, at der er usikkerheder forbundet med studiet, som er et observationsstudie, og at forskerne dermed ikke kan sige noget om årsag og effekt.

- Vores studie blev udført i en generel sund befolkning, og derfor kan vi sige, at en lejlighedsvis lur muligvis kan være gavnlig med hensyn til hjertesygdomme hos generelt raske voksne. Disse resultater mangler dog at blive bekræftet af andre studier, siger hun.

Det forbehold deler Yue Leng, der er adjunkt ved University of California i USA, og Kristine Yaffe, der professor samme sted.

De har ikke deltaget i studiet, men de har lavet en videnskabeligt vurdering af det, hvor de understreger, at der for eksempel mangler en klar definition af, hvad en 'lur' er.

Som konklusion skriver de:

- Det er for tidligt at konkludere på, om det kan være hensigtsmæssigt at tage lur, hvis man vil forbedre sit hjertehelbred.

Studiet er udgivet i BMJ.

Andre artikler på Videnskab.dk:



Tag testen: Er du klog nok til universitetet?



Hvorfor bliver man træt efter en orgasme?



Astronomer opsnapper flere mystiske rum-signaler: Hvor kommer de fra?