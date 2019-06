Død efter fæcestransplantation

En alternativ metode til at komme livstruende diarré til livs, viser sig nu at kunne få dødelige konsekvenser, hvis man ikke tænker sig om.

Også i Danmark bruger lægerne metoden, hvor man overfører afføring fra et sundt menneske til den, som er plaget af diarré.

Men en aktuel sag fra USA viser nu, at den alternative behandlingsform netop er meget alternativ.

De amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, lagde derfor torsdag en skarp advarsel på sin hjemmeside, efter mindst en person er død af behandlingen. En anden er ligeledes blevet syg, men personens tilstand er p.t. ukendt.

Glemte at teste afføring

Problemet i de to sager er, at lægerne 'glemte' at teste den afføring, der blev brugt. Efterfølgende har det vist sig, at materialet fra donoren - som begge patienter modtog fra - var inficeret med colibakterier, som man efterfølgende ikke kunne bekæmpe.

Anbefalingen fra FDA er, at lægerne naturligvis altid skal teste afføring for kendte smittekilder.

Ifølge New York Times er de amerikanske forsøg med fæcestransplantationer nu stoppet, indtil sagen er helt opklaret.

Før de tragiske sager fra USA kom frem, vurderede forskere fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet i øvrigt, at behandlingen har et stort potentiale herhjemme, da den effektivt kan hjælpe svært diarréramte og samtidig sparer samfundet for mange penge til lange indlæggelser.

