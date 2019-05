DR-legende har dødspagt med konen

Hans-Georg Møller elsker livet, men vil ikke forlænge det for enhver pris

Gorms helbred er i top, men han ved godt, at intet varer evigt. Som tidligere studievært er han lidt af en showman og vil hellere gå ud med et brag end visne væk. Derfor har DR-legenden lavet en pagt med sin hustru, operasangerinden Kirsten Vaupel.

Gorm og Kirsten Vaupel har lovet hinanden, at livet hos partneren ikke skal kunstigt forlænges, hvis der reelt ikke er noget at leve for. Foto: Andreas Szlavik / Ritzau Scanpix

– Vi skal ikke have livsforlængende behandling. Det er helt sikkert. At sidde som en grøntsag, der hverken kan se, tale eller høre – det giver ikke nogen mening.

Kort om Gorm Hans-Georg Møller blev født 9. september 1942 på Als og er i dag generalambassadør for Synnejysk Ambassade i København. Som uddannet journalist kom Gorm i 1968 til Danmarks Radio, hvor han arbejdede som vært, redaktør og producer. Ud over 'Hvornår var det nu det var' huskes han især for programmerne 'Kanal 22' og 'Lørdagskanalen', hvor Gregers Dirckinck-Holmfeld var medvært. Gorm skiftede siden til TV3 og Sky Radio og har også været konsulent for TV2 Charlie. Underviser også i kommunikation og stemmetræning med sin kone, operasangerinden Kirsten Vaupel. Er en ivrig tennisspiller og ambassadør for den humanitære hjælpeorganisation CARE. Bor i Holte nord for København. Vis mere Luk

Overvejelserne om døden blev vakt til live, da han sammen med Lise Lotte Norup skrev bogen ’Himmelmor – retten til en værdig død’ i 2009 i håbet om at sætte aktiv dødshjælp på dagsordenen.

Det gik ikke så godt.

– Jeg skrev også kronikker om emnet, men jeg tror kun, at vi kom ud og holdt to foredrag om det. Folk vil ikke snakke om døden, siger Gorm og svarer selv på det spørgsmål, der allerede hænger i luften:

– Vil jeg selv det? Nja ... Det vil jeg godt, men jeg synes ikke, døden er sjov at tænke på. Ikke så længe, jeg er rask, siger 76-årige Gorm, hvis sunde livsstil, du kan læse meget mere om heriunder.

