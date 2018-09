Dumper prisen på smøger: - Det bør være som i Norge!

Lavere priser på cigaretter er på ingen måde en god nyhed. Tværtimod, mener både Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.

- Vi ved, at prisen på cigaretter betyder meget for unge på den måde, at højere pris fører til et fald i antallet, der ryger, og at et fald i prisen omvendt kan lokke flere rygere til. Derfor er det et skridt i den forkerte retning i forhold til vores nationale målsætning om, at ingen børn og unge skal ryge i 2030, siger specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Nina Krogh Larsen.

Heller ikke hos Kræftens Bekæmpelse mener projektchef Niels Them Kjær, at der er tale om en god nyhed.

- Især børn og unge er prisfølsomme over for cigaretter, så derfor er jeg naturligvis ked af, at Marlboro vælger at gå den her vej og dermed sikre, at flere kommer til at ryge, siger han.

- Men har de ikke lov til at operere på samme vilkår som en producent af kuglepenne eller kontorstole, der kan sætte prisen efter markedsvilkårene?

- Jeg synes ikke, at man kan sammenligne det, for der er ikke nogen, der bliver syge af at benytte kontorstole og kuglepenne. Netop fordi der er det med cigaretter, er produktet pålagt en række restriktioner i forhold til markedsføring. Alligevel finder tobaksproducenterne andre veje at reklamere, og det er jo også det, de opnår ved den her prisnedsættelse.

Samtidig fortæller Niels Them Kjær, at hvis der ikke var en eneste ryger i Danmark, så ville der dø en tredjedel færre af kræft hvert år.

- Det er trist, at prisen kommer længere ned. Sammenligner vi os med Norge, hvor tobakspriserne er væsentligt højere, er der fem gange så mange danske daglige rygere i alderen 16 til 24 i forhold til norske unge. Ifølge blandt andre WHO er netop prisen den væsentligste faktor i forhold til, om børn og unge vælger at begynde at ryge, siger han.