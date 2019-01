Efter to-årig piges død: Nu reagerer formanden

Sophie Hæstorp Andersen (S) kom torsdag aften noget senere hjem fra arbejde end normalt.

Hun er regionsrådsformand i hovedstaden og havde takket ja til at komme med en børnelæge fra Hvidovre Hospital på aftenvagt for med egne øjne at se, hvor travlt der kan være, når forældre til syge børn søger hjælp.

Invitationen til at komme med på aftenvagt blev fremsendt i kølvandet på Ekstra Bladets afdækning af, hvordan den kun to-årige Olivia i marts 2018 døde af væskemangel efter en række fatale fejl på netop Hvidovre Hospital.

- Vi talte rigtig mange gange om Olivia, hvad der var sket dengang og hvilke forandringer, der siden er sket på afdelingen. Og samtidig kunne jeg mærke usikkerheden omkring, om de nu kunne udskrive det enkelte barn. 'Har vi gennemgået det hele, og er vi sikre på, at der er lavet en klar plan for, hvor meget det her barn skal spise og drikke?', fortæller Sophie Hæstorp Andersen om sin aftenvagt på børneafdelingen.

- På den måde har Olivias tragiske død betydet en helt anden kvalitet for de børn, der kommer ind nu. Det drejer sig blandt andet om en meget mere systematisk tilgang. Også når der er travlt.

Tryghed skal bevares

I det hele taget bekræftede besøget regionsrådsformanden i, at børneområdet i regionen skal opprioriteres.

- Der skal være en tryghed for, at barnet bliver set, når vi som forældre oplever, at vores barn er kommet til skade. Vi har allerede et mål om, at alle skal ses inden for tre timer, efter de er kommet ind. Hvis den tryghed skal bevares, så bliver vi nødt til at have fokus på området, og vi bliver nødt til at lave nogle investeringer på området. Det er jeg helt overbevist om, siger hun.

Hun kan dog ikke uden videre fremtrylle en pose penge til formålet. De seneste mange år er der årligt blevet skåret i hospitalernes budgetter. Ikke bare i hovedstaden, men over hele landet.

- Hvilke områder skal så skæres, hvis der skal være ekstra penge til børnene?

- Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, vi politisk skal tage stilling til, når vi laver de årlige budgetter. Jeg kan ikke pege på et særskilt område, for der er mange steder i sundhedsvæsnet, hvor vi helt sikkert godt kunne bruge flere ressourcer, men hvor vi hele tiden bliver nødt til at se på, om vi kan gøre tingene smartere.

Olivia havde jo bare dårlig mave

Tre-fire år gamle gengangere

- Hvad kan I gøre for at tilføre flere ressourcer på kort sigt?

- Vi kan eksempelvis se på, hvor vi får flest henvendelser i regionen. Vi er måske ikke gode nok til at få sendt folk hen til de steder, hvor vi hurtigst kan tage imod dem, eller til at sikre, at ressourcerne er til stede de steder, hvor de oplever det største pres.

- Og for nogle af de børn, jeg så, var det ikke første gang, at de var på akutmodtagelsen, selvom de kun var tre-fire år gamle. Nogle af deres sygehistorier kunne måske have været forebygget med en bedre indsats fra både vuggestue og sundhedsplejerskens side. Det kræver selvfølgelig ikke kun et samarbejde med kommunerne, men også med de praktiserende læger, og det er vi meget villige til at kigge på.

- Var der noget på den her aftenvagt, der var anderledes end du havde forventet?

- Det kom nok lidt bag på mig - selvom jeg godt ved det i forvejen - at halvdelen af børnene, havde udenlandsk-klingende navne. Det siger noget om den ulighed, der er inden for sundshedsområdet. Vi talte med en del forældre, der ikke havde dansk som førstesprog, hvor det kunne skabe nogle barrierer, og det gør jo, at det tager længere tid at behandle de her børn.

- Mange havde været ved deres egen læge tidligere på dagen, men ender alligevel på børneafdelingen, fordi de måske er usikre på, hvad det egentligt er, deres egen læge har sagt. Med et bedre samarbejde mellem kommuner og læger, kunne vi måske forebygge nogle af de her indlæggelser.

Ekstra Bladet ville gerne have været med på aftenvagten sammen med Sophie Hæstorp Andersen, men af hensyn til patienterne kunne det ikke lade sig gøre.

