Esther var 'for fed til at lege' og på kur som syvårig: Nu viser hun kroppen frem

Esther Field var kun syv år gammel, da hun begyndte at spise i hemmelighed, fordi overvægt var et stort tabu derhjemme

24-årige Esther Field fra Oxford i England voksede op i en familie, der mente, at man skulle være tynd for at være sund.

Som et overvægtigt barn fik hun derfor meget tidligt den idé, at hun var nødt til at tabe sig for at blive accepteret.

Det fortæller den 24-årige brite til Media Drum World.

- Jeg hadede konstant min krop, fra jeg var så ung som seks år gammel, fortæller Esther Field.

Unge Esther Field før hendes forældre satte hende på kur og tvang hende til at bruge familiens motionscykel. Foto: MDWfeatures / Esther Field

- Jeg blev sat på kur, da jeg var syv år. Min mor gik til og fra slankekure i årevis, og da jeg fyldte syv år, besluttede hun vist, at jeg var gammel nok til at gøre det sammen med hende, fortsætter hun.

Grovspiste og sultede sig selv

Men Esther Field hadede at være på kur. Derfor begyndte hun at gemme mad og spise det i hemmelighed hver gang, det var muligt. Andre dage så hun det som en stor succes, hvis hun kunne komme igennem en hel dag uden at spise.

- Jeg stjal små stykker chokolade eller slik fra skabet, hvilket ofte gjorde, at jeg fik ballade, siger Esther Field til Media Drum World.

Som barn og ung blev Esther ofte mobbet med sin størrelse både af familie og venner. På dette billede er hun lige fyldt 17 år. Foto: MDWfeatures / Esther Field

Også vennerne fik hende til at tro på, at hun var for tyk, og sagde ifølge Esther Field, at hun 'ikke kunne lege, fordi hun var for fed'.

Da hendes mor og far købte en motionscykel, blev hun tvunget til at cykle på den hver dag, indtil hun havde forbrændt så mange kalorier, som forældrene mente var ’nok’.

Bedste far hentede en serveringsske

Gennem teenageårene blev Esther Fields i forvejen usunde forhold til mad og vægt endnu værre, da også hendes søskende og bedsteforældre begyndte at drille hende med overvægten.

Esther Field husker især én episode, hvor hendes bedstefar 'for sjov' gik ud i køkkenet og hentede en kæmpestor ske til hende. Foto: MDWfeatures / Esther Field

- Mine forældre og søstre så det at være for tyk som det værst tænkelige i livet. Mine bedsteforældre kom ofte med kommentarer og vittigheder omkring min vægt, som jeg grinede af dengang, men som virkelig sårede mig, fortæller den nu 24-årige kvinde, der især husker én episode hos bedsteforældrene.

- Et minde, der altid vil sidde fast hos mig, fra da jeg var omkring ti år gammel, var, da vi spiste middag med mine bedsteforældre. Lige da vi satte os ned for at spise, rejste min bedstefar sig op og hentede en kæmpestor serveringsske, og gav mig den, og sagde, at det var en bedre størrelse for mig end en almindelig ske.

Blev værre da jeg tjente mine egne penge

I dag kan 24-årige Esther Field se tilbage på sin barndom og teenageårene og glæde sig over, hvordan hun nu har vendt det hele på hovedet.

Esther Field ønsker nu med sin Instagram-side at vise verden, at det at være tynd ikke er det samme som at være sund. Foto: MDWfeatures / Esther Field

Efter at have stiftet bekendtskab med fænomenet 'kropspositivisme' på de sociale medier har hun nemlig fået et netværk af andre, der ligesom hende er vokset op med fedmefobi blandt venner og familie og i tv og medier.

Den unge brite har også startet sin egen Instagram-side, hvor hun deler sin historie og billeder af sig selv.

Esther var meget ung, da presset fra forældre og samfundet gav hende et så usundt forhold til mad, at hun begyndte at grovæde i smug. I dag har hun et helt anderledes syn på mad og sundhed. Foto: MDWfeatures / Esther Field

- Set i bakspejlet tror jeg, at vanerne med at begrænse maden og med at overspise, startede, da jeg var cirka syv år. Så blev det værre, da jeg begyndte at tjene mine egne penge, fordi jeg kunne købe en masse mad og holde det hemmeligt, siger Esther Field til Media Drum World.

Forældre fortryder nu

Hun fortæller, at hun har snakket med sine forældre om sine oplevelser, efter hun begyndte sin rejse som kropspositivist på Instagram. De støtter hende, og har selv ændret deres måde at opfatte sundhed på til mest at handle om det mentale helbred.

- Jeg tror helt sikkert, at de fortryder, hvordan de prøvede at få mig til at tabe mig, men de gjorde, hvad de troede var bedst for mig, siger Esther Field.

Esther Field, 24, holder sig nu langt væk fra sin badevægt og nægter at bruge tid på at veje sig selv. Foto: MDWfeatures / Esther Field

Den 24-årige kropspositivist har et bestemt budskab, hun gerne vil dele med sin Instagram-profil og sin historie.

- Jeg vil gerne have, at folk ved, at alle kroppe er fantastiske kroppe, og der findes ikke 'dårlige' kroppe. Alle kropstyper, uanset form, vægt, farve, køn og så videre, fortjener kærlighed, accept og respekt, siger hun.

