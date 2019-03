Etårige Merle fik frygtet sygdom: - Troede hun skulle dø

- Jeg har aldrig ringet til alarmcentralen før, så jeg var helt panisk. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad jeg sagde.

Niels Vogel og hans hustru, Fie, gennemlevede onsdag 13. marts alle forældres mareridt. Deres 13 måneder gamle datter, Merle, blev pludselig ramt af voldsomme feberkramper midt om natten.

Aftenen forinden havde den lille pige været lidt småsløj, og hun blev derfor lagt i seng tidligt.

- Efter vi havde lagt os i seng, kunne vi pludselig høre hende, og det lød som om, hun var ved at kaste op. Så jeg skyndte mig over for at holde hendes hoved, så hun kunne få det ud, og der kunne jeg mærke, at hun var spændt helt op, var kogende varm og gik i krampe, siger Niels Vogel.

Hans kone, der er sygeplejerske, var hurtig til at tænke, at der var tale om feberkrampe, hvorfor hun tog sig af datteren, mens Niels gik ud for at ringe 112.

- Han spørger mig på et tidspunkt klart og tydeligt, om hun trækker vejret, og der siger min hustru, 'nej, det gør hun ikke', siger han.

Der blev derfor straks sendt en ambulance, mens de voldsomt bekymrede forældre blev stillet om til redderne i ambulancen, så de kunne tale med dem, mens de var på vej hen til familien.

- Min hustru tog over og talte med dem, og jeg kan huske, at jeg når at høre hende sige 'jeg tror, hun dør', fordi der ikke var nogen kontakt med hende, og hun vendte det hvide ud af øjnene, og der løb fråde ud af munden, siger Niels Vogel.

Trak vejret og skreg

Han fortæller, at ambulancen kom meget hurtigt, og kort før de ankom, trak datteren vejret igen, inden hun bagefter stak i et højlydt hyl. Der var derfor lidt mere ro på, da redderne ankom, fordi datteren nu var kontaktbar og trak vejret.

Alligevel blev hun indlagt på hospitalet til kontrol, men hun blev udskrevet dagen efter.

Det var dog langtfra en datter, der var ved sit normale jeg, som forældrene fik hjem, og hun var meget pylret og lod til at have meget ondt.

Merle sammen med sin mor, Fie. Privatfoto

Om fredagen begyndte Merle blandt andet at få udslæt, og forældrene fik derfor mistanke om, at det kunne være mæslinger, hvorfor de ringede til vagtlægen.

Vagtlægen endte med at give dem besked om at køre til Roskilde Sygehus, men på grund af smittefaren måtte Niels og Merle blive i bilen, mens to personer i heldragt kom ud for at undersøge hende i bilen.

Stort maskineri

Selvom lægerne umiddelbart vurderede, at der ikke var tale om mæslinger, fik familien onsdag alligevel svaret: Jeres datter har mæslinger.

- Så blev det helt store maskineri sat i gang, fordi man skulle finde ud af, hvor hun har været og så videre. Og nu har vi det bare rigtig skidt med, at vi ikke har vidst, hvordan hun har haft det, i og med hun har haft mæslinger, siger Niels Vogel, som fortæller, at det har virket, som om Merle har været meget generet af smerter som følge af sygdommen.

I og med at Merle var indlagt på hospitalet den første nat, hun var syg, er der risiko for at andre kan være blevet smittet, og hospitalet har derfor kontaktet alle, der kan have været udsat for mæslingesmitte og informeret dem om, hvordan de skal forholde sig.

Merle sammen med sine forældre og storesøsteren Matilde i forbindelse med Merles etårs fødselsdag. Privatfoto

- Man bliver rasende

Merles forældre står nu frustrerede tilbage over, at deres lille datter er blevet smittet med en sygdom, som kunne have været udryddet.

- Man bliver rasende over, at der er nogen, der er så egoistiske, at de ikke vaccinerer deres børn. Og det er jo et kæmpe problem, for der var jo mange, der fik skader af mæslinger for år tilbage, siger Niels Vogel.

Han og hans hustru er derfor helt uforstående over for den bevægelse, der er imod vacciner, og som ifølge WHO og Statens Serum Institut kan have været medvirkende til det udbrud af mæslinger, der lige nu er i Danmark og Europa.

Følger man vaccinationsprogrammet, modtager man første vaccine, når man er 15 måneder gammel. Merle var altså derfor lidt over en måned fra at modtage den første vaccine, da hun blev smittet.

- Om det skal være et lovkrav, at man skal lade sit barn vaccinere, inden man må starte i institution, ved jeg ikke. Men der skal i hvert fald gøres et eller andet, siger Niels Vogel.

Føler sig heldige

Han fortæller, at lille Merle er i bedring, og at forældrene føler sig heldige og er slippet billigt, men de er samtidig bekymrede for de følgesygdomme, der kan komme af at have mæslinger.

De har derfor også fået besked fra hospitalet om, at de skal sige til, hvis der er nogen symptomer, der blusser op igen, og indtil da skal Merle bare modtage almen pleje som ved andre virussygdomme.

Niels Vogel sammen med Merle og Matilde. Privatfoto

Efter Merle fik konstateret mæslinger, delte Fie Vogel et opslag på Facebook, hvor hun opfordrede andre forældre til at få vaccineret deres børn.

Selvom der er mange, der deler opfordringen og viser sympati med den sygdomsramte pige, møder forældreparret også en del modstand.

- Heldigvis er vi stadig flest, der er vaccineret, men det gør utrolig meget skade med dem, der kører kampagne mod vaccinen. Og det er der også mange, der har fundet ud af nu, siger Niels Vogel.

