Frivillig ordning for tatovører slog fejl: Nu skal hele branchen registreres

Som frygtet nægter danske tatovører at lade sig frivilligt registrere - nu vil regeringen tvinge både registrering og tilsyn igennem

Næsten 10 års politisk tomgang uden reelle resultater.

Det er status på kampen for at få styr på landets tatoveringssteder. Men nu ser det ud til, at Folketinget snart vedtager regler, der kan sætte styr på branchen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har netop fremsat et forslag til en tatoveringslov. Den betyder, at landets tatoveringssteder både skal registreres og underlægges et tilsyn.

Kritikere fik ret

Tilbage i 2013 vedtog Folketinget ellers - efter flere års tilløb og trods klare advarsler fra både branchen og hudlæger - den nuværende frivillige ordning. I dag konstaterer Sundheds- og Ældreministeriet så, at kritikerne havde fuldstændig ret:

'Det har imidlertid vist sig, at tatoveringsbranchen ikke bakker op om den frivillige ordning,' skriver ministeriet i sin overvejelser om nu at lave en obligatorisk ordning.

'Ingen brancheforening har således til dato søgt om at blive godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere tatovører. Loven er dermed uden praktisk betydning.'

Dokumentation: Det sagde minister om frivillig ordning Daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF) var i 2013 overhovedet ikke bekymret for den frivillige ordning, som dengang var under hård kritik: 'Det er selvfølgelig ærgerligt, at der indtil videre ikke er en brancheforening, der har søgt om godkendelse til at få lov til at registrere tatovører,' udtalte hun i en mail til Ekstra Bladet. 'Men det er alt for tidligt at dømme ordningen ude. Den træder først i kraft 1. januar næste år (2014, red.), og jeg tror fortsat på, at det nok skal lykkes at få ordningen op at stå,' vurderede Astrid Krag dengang.

DF: Ikke godt nok forslag

Dansk Folkeparti og dets ordfører på området, Liselott Blixt, har været en af de skarpeste kritikere. Og selv om hun er tilfreds med, at der endelig sker noget, forstår hun ikke, at det har skulle tage så lang tid:

- Lovforslaget er heller ikke godt nok i sin nuværende udformning, siger hun til Ekstra Bladet.

- Det er blandt andet ikke rimeligt, at små forretninger skal betale lige så meget som store for det kommende tilsyn. Og der mangler også klare krav til, hvor mange timers hygiejnekursus tatovørerne skal have, mener DF-ordføreren. Hun vil derfor fremsætte en række af ændringsforslag til den nye lov.

Skærpede krav til kosmetologer

I dag er det forbudt at udføre kosmetiske tatoveringer af for eksempel øjenbryn og løber. Og det forbud skal ifølge lovforslaget fastholdes.

Men personer, der tager en branchegodkendt uddannelse, vil kunne få lov til at gennemføre kosmetiske tatoveringer, foreslår sundhedsministeren.

Kravet vækker dog kritik i flere af de høringssvar, der er afleveret, da kosmetologerne dermed stilles over for skrappere krav en andre tatovører, der fortsat ikke skal have en uddannelse.

Hvis loven vedtages som planlagt, træder den i kraft 1. juli 2018.