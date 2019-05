Hospitalsklovn død af kræft

Marta Carbayos liv handlede om at skabe smil og glæde. Desværre blev det liv alt for kort.

Hospitalsklovnen, der fik latteren frem hos syge børn, er død af kræft. Hun blev blot 52 år.

Marta Carbayo var kendt som Prinsesse Plaster på Skejby Hospital, men børn i hele landet lærte hende også at kende i 2017, hvor hun var 'Pandekagekonen' i filmen 'Bamse møder den store verden' og året efter arbejdede hun sammen med den Jyske Opera.

Marta Carbayo, til højre, under en klovnefestival på Bakken. Foto: Søren Østerlund/Ritzau Scanpix

I mindeordene på stiften.dk, står der blandt andet:

"Marta Carbayo var med sin professionalisme, indsigt og autenticitet et forbillede for mange klovne, gøglere og kunstnere. Hun levede i nuet som en slags kærlig anarkist, der altid kunne sprede lys selv i den mørkeste krog. Hun voksede op i Spanien og kom til Danmark i år 2000. Hun var kendt for sit show "Cantaclown" (Den Syngende Klovn), som hun forfinede igennem hele sin karriere. Hun var humorens og improvisationens mester og kommunikerede med en helt enestående mimik og timing. Så selv om hun i løbet af sine knap 20 år i Danmark aldrig fik lært at tale andet end "cirkusdansk", så evnede hun at nå helt ind i hjertet på alle, der oplevede hende."

Hendes bisættelse i Aarhus Domkirke blev et farverigt farvel, hvor gøgler-miljøet var mødt op for sende Marta Carbayo af sted på hendes sidste rejse. Kisten blev klappet ud af kirken, og der var både smil og tårer.

Der blev også spillet musik i kirken og ved det efterfølgende gravøl ærede et helt kor af hospitalsklovne deres afdøde kollega.

Marta Carbayo efterlader sig sin mand, der også er gøgler, og parrets to drenge på 17 og 10.