Kollapsede på drømme-ferie

Kramper, postyr og en ufrivillig helikoptertur forbi New Yorks skyskrabere. Det var resultatet af det anfald, der ramte Anders Langballe under en drømme-rejse med familien.

TV2-profilen blev sidste år ramt af en blodprop i hjernen, og fik desværre en tilbagefald for foden af Frihedsgudinden. Det skriver han selv på Facebook:

'I forrige uge var det endeligt lykkedes for min lille familie at indfri ønsket om sammen at opleve New York. En vigtig milepæle i vejen tilbage til det gode liv.'

'Når det går op, så skal det også af og til gå lidt ned. Og under vores sidste ferieprogrampunkt i New York, fik jeg desværre et anfald der bl.a. førte til kramper.

Det skete ved foden af Frihedsgudinden og familien agerede knivskarpt og hurtigt og de lokale paramedicinere, der heldigvis var bare få meter væk, fik liv i mig igen.'

'Det gav desværre lidt ravage og området måtte kortvarigt afspærres, så en helikopter kunne lande, og jeg blev fløjet til videre behandling på et hospital i New Jersey.

Jeg har forlængst besluttet, at være åben om min situation - derfor også denne opdatering.'

Anders Langballe beskriver i Facebook-opslaget sin taknemmelighed overfor alle dem, der har hjulpet ham siden blodproppen sidste år:

'Jeg har mødt så meget varme, hjælp og ordentlighed det seneste år i forbindelse med min blodprop. Så mange har delt deres råd om stress, usikkerhed og genoptræning. Det hele er mildt sagt ikke for tøsedrenge. Men der er også mange gode og positive historier, som jeg har suget til mig. Tusind tak for det hele!'

Den politiske kommentator er nu hjemme i Danmark igen og ser lyst på fremtiden:

'Med god hjælp fra amerikanske og danske læger. En fin indsats fra vores forsikring og endnu en gang en ekstraordinær indsats for Rigshospitalet og Center for Hjerneskade, er vi sikkert hjemme igen.'

'Jeg fortsætter med behandling og nye udredninger på Rigshospitalet og forstår nu, at det desværre forekommer med den slags anfald efter forløb som mit.'

'Det er selvfølgelig noget skidt, men det er over nu. Jeg lever i bedste velgående og er tilbage på sporet.'

'Jeg er fuld af fortrønsning og er snart på benene igen.'

Det var ved foden af Frihedsgudinden, at Anders Langballe pludselig fik brug for læge-hjælp. Foto: Ole Steen

