Kræft-professor dybt bekymret: - Det er meget voldsomt

Formanden for Danske Multidisciplinære Cancergrupper frygter, at budgetoverskridelser på supersygehuse som i Aarhus vil ramme kræftbehandlingen på nationalt plan i fremtiden

- Vi skal ikke lave noget, der forringer forholdene for kræftpatienter. Men det er den store frygt, jeg har, at det kommer vi til. Og det er ikke kun her, det bliver nationalt, siger Michael Borre, der er lærestolsprofessor på Urinvejskirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Han er også formand for Danske Multidisciplinære Cancergrupper, og dermed en af de helt tunge profiler i det danske sundhedsvæsen.

Han frygter, at budgetoverskridelser vil ramme supersygehusene i hele landet fremover, ligesom i Aarhus. Og dermed vil det gå ud over behandlingen af kræftpatienter i hele landet.

Michael Borre er dybt bekymret over de besparelser og fyringer, der lige nu rammer Universitetshospitalet i Aarhus, efter det har kostet mere end en mia. kr. ekstra end forventet at flytte ind i det nye supersygehus Aarhus Universitetshospital i Skejby (AUH).

Mandag blev 43 fyret blandt sundhedspersonalet pga. budgetoverskridelsen, og det vil helt sikkert ramme patienterne.

- Vi har i den grad optimeret stort set alt, hvad vi overhovedet kan optimere. Når man så kommer og lægger en regning for byggeudgifter på 325 mio. kr, så kan vi bare ikke løse det, siger professoren.

Han fortæller, at det her er en byggesag, som i første omgang personalet kommer til at betale.

Vil ramme kræft- og hjertepatienter

- Men det er i virkeligheden patienterne. Det er patientbehandlingen, man sætter over bord. Det er patienterne, der kommer til at betale den her regning. Det synes jeg heller ikke, man skal lægge skjul på.

Michael Borre fortæller, at man ikke kan lave de her besparelser uden også at ramme kræft- og hjertepatienter.

- Vi frygter, at det kan gå hen og blive et nationalt problem med de her supersygehuse. Selvfølgelig med udspring i det, der sker i Aarhus. Det her er kun det første sygehus, hvor det er gået galt. Men vi kan frygte, at det sker på de andre store nye sygehuse, så kræftbehandlingen, som vi har kæmpet for at få til at fungere de sidste 20 år, med kræftplaner og pakkeforløb og MDT-konferencer. Det er vi begyndt lige så langsomt at pille ned igen. Det vil ramme den kræftbehandling, som vi har fået op i verdenseliten.

Derfor efterlyser han nu hjælp fra staten. Ikke fra regionerne.

- Det er meget voldsomt at skulle finde de her penge i indeværende år. Der står en række andre supersygehuse. Det skulle være underligt, hvis deres byggerier ikke bliver ramt af præcis de samme fejlvisiteringer som vores, siger Michael Borre.

Han forklarer, at det ikke er et engangsbeløb, de skal finde på Aarhus Universitetshospital. Det er et varigt beløb.

- Vi er simpelthen nødt til at skrue ned for udgifterne på sygehuset. Vi er nødt til at holde op med at lave ting, og fyre nogle mennesker for at komme i land med det her.

- Det vi har bygget op igennem så mange år, som vi ikke kan bygge op igen. Det er ligesom at fælde et træ, som skal vokse op igen.

Han fortæller, at de kompetencemæssigt og med det udbud, de kan tilbyde patienterne, er ved at sælge ud af arvesølvet.

Ekstra Bladet har forelagt kritikken for sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), og stillet følgende spørgsmål:

Vi ved godt, at regeringen bare vil nedlægge regionerne, men har ministeren en konkret løsning til, hvordan man løser problemet, uden at det går udover patienterne?

Er ministeren/regeringen villig til at give en økonomisk indsprøjtning, som formanden taler om?

Ministeren har sendt følgende svar på mail:

'Jeg er dybt dybt bekymret over situationen på Århus Universitetshospital og de store konsekvenser som regionens mangelfulde håndtering af byggeprocessen risikerer at få for patienter og medarbejdere, derfor kommer regeringen også til at indkalde regionerne til økonomiforhandlinger efter valget, hvor vi også er nødt til at tale om de massive problemer vi lige nu ser i Århus og hvordan vi undgår, at andre sygehusbyggerier ender i samme situation,' skriver ministeren og fortsætter:

'Jeg deler lægernes og øvrige sundhedsmedarbejderes bekymring på deres patienters vegne. Situationen på Aarhus Universitetshospital er alvorlig og nu kan vi for alvor se konsekvenserne af den manglende byggestyring som Rigsrevisionen ad flere omgange har kritiseret Region Midtjylland for. Aarhus Universitetshospital er et fyrtårn i det danske sundhedsvæsen og er de seneste 11 år blevet kåret som Danmarks bedste hospital.

Det skal vi bevare og derfor går vi i Venstre til valg på at bruge 69 milliarder kroner ekstra på velfærd, herunder vores sundhedsvæsen, så vi kan sikre ordentlige forhold for vores patienter og medarbejdere.’

'Det er tydeligt at situationen på Aarhus Universitetshospital er gledet Region Midtjylland af hænde og nu risikerer at gå ud over patienter og medarbejdere . Dermed bliver konsekvenserne af den kritik som Rigsrevisionen har rejst mod Region Midtjylland desværre også meget konkret i sine konsekvenser for medarbejdere og patienter, og det er selvsagt en så alvorlig situation, at vi som regering er nødt til at diskutere det med Regionen efter valget, for det er også uacceptabelt at patienter og medarbejdere nu skal lide under regionens dårlige byggestyring,' skriver Ellen Trane Nørby.