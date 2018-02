Læger afliver myte: Mandeinfluenza findes IKKE

’Man flu’ eller mandeinfluenza kræver en hel særlig grad af omsorg fra eventuelle kærester, koner, mødre eller andre, som kan opvarte den influenzaramte.

To (mandlige!) overlæger slår dog nu fast i Ekstra Bladet, at der ikke er noget videnskabeligt belæg for at sige, at mænd lider mere end kvinder under en influenza, som har ramt Danmark som en epidemi:

– Nej! Jeg kan ikke udtale mig om, hvorvidt mænd er ligeså gode til at klare at blive syge eller stønner og beklager sig mere. Det har jeg ikke noget videnskabeligt belæg for at sige. Men at denne myte er startet har ikke noget med influenzasymptomer at gøre. Det er kulturelle og kønsspecifikke forhold, der gør sig gældende, siger professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, Jens Lundgren.

Influenza-kaos rammer hospitaler

Overlæge på Region Hovedstadens Akuttelefon 1813, Asmus Thun Bisgaard, stemmer i:

– Er det ikke bare kvinder, der synes, at mænd er hårdere ramt? Nej, jeg har aldrig hørt om mandeinfluenza.

Det har til gengæld de danskere, Ekstra Bladet møder på gaden. Her er delte meninger om, hvorvidt den kønsbestemte influenzatype findes.

Overlæge Tyra Grove Krause forklarer om influenza-epidemien.



Jesper, iværksætter, København: Jeg var ved at dø

– Jeg var ramt af man flu for ganske nylig. Det var forfærdeligt. Jeg var ved at dø ... Troede jeg. Jeg havde rigtig ondt af mig selv og ondt i halsen og hovedet, og min hud var helt følsom. Og så ekstra meget selvmedlidenhed oveni, siger Jesper, som ikke er et sekund i tvivl om, at mænd er hårdere ramt af influenza end kvinder.

Niels, butiksassistent, Malmø: Det er et helvede

– Jeg er ramt af man flu lige nu, og det er ikke så sjovt. Det er et helvede, siger den syge herre, som mener, at mænd i hvert fald overbeviser sig selv om, at influenzatilstanden er værre for mænd.

Mads og Louise, folkeskolelærere, Ørestad: Jo, han bliver meget syg og dårlig

– Jeg har aldrig været ramt af man flu! fastslår Mads, hvis kæreste er uenig:

– Jo, det har han været. Når det sker, er det hårdt for ham og for mig. Han bliver meget syg og dårlig. Jeg er dog lidt usikker på, hvor syg han egentlig er:

– Jeg er blevet bedre til at tro, at han oprigtigt mener det, men jeg tror, han spiller lidt dårligere, end han er.

I øvrigt mener hun, at kvinder med influenza har det værre end mænd, men sidstnævnte er mere pylrede.

Influenza-epidemien dræber op mod 2000 danskere

Lisa, bryllupsassistent, og Michael, social- og sundhedshjælper, Gentofte: Mænd er mere pylrede

– Jeg har ikke været ramt af man flu. Jeg var rigtig syg her for kort tid siden, men der lå jeg ikke bare og peb. Jeg lå og svedte hele dagen og havde 40 i feber. Så vil jeg mene, at man er rigtig syg, siger Michael, som tit har hørt kvindelige kolleger tale om, at deres mænd har det meget værre, end de i virkeligheden har.

– De klager nogle gange over deres mænd, der har man flu, lyder det fra manden, som er enig med kæresten i, at ’mænd nok bare er mere pylrede end kvinder’.

Lars, procesoperatør, Solrød: Har ikke været ramt

- Jeg tror ikke, jeg har været ramt af manflu.

- Tror du, at mænd er hårdere ramt af influenza, end kvinder er?

- Nej, bestemt ikke.