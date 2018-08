Lægger sig under kniven for at ligne en selfie med Snapchat-filter

Et tryk på en knap - og vupti så er huden glat, det hele strammet op, og dit billede på Snapchat eller Instagram er pludselig til at holde ud at se på.

Netop så ønsker flere kunder nu, at kirurger opererer dem, og fænomenet kaldes ifølge en gruppe af forskere fra Boston Medicial Center for 'Snapchat Dysmorphia':

'Patienterne søger efter operationer, der kan få dem til at se bedre ud på de sociale medier. Og tidligere kom de med billeder af kendte, som de gerne ville kopiere.'

'Nu kommer de med redigerede billeder af sig selv med fyldigere læber, større øjne eller en tyndere næse,' skriver forskerne i en rapport om fænomenet. Og det er en alarmerende udvikling:

'Filtrerede selfies viser ofte et uopnåeligt udseende og udvisker grænserne mellem virkelighed og fantasi for disse patienter.'

Ifølge forskerne afslører en rundspørge blandt amerikanske kirurger, at flere end halvdelen har mødt kunder, som bruger redigerede selfies som udgangspunktet for, hvad de vil have fixet.

Halv million på operationer

Også i Danmark er interessen for kosmetiske operationer enorm.

Blandt andet fik 2400 kvinder opereret brysterne større i fjor. Det er flere end dobbelt så mange som i 2009, hvor 1150 fik brysterne under kniven:

- Min omgangskreds synes, jeg er skør, og at det er spild af penge. Men de har det også sådan, at hvis jeg er glad, så er de glade.

- Min datter på 19 år er begyndt at tale om, at hun gerne vil have lavet større læber eller bryster, men jeg har sagt til hende, at hun bør vente, til hun bliver ældre, siger 52-årige Gitte Moulin, der har brugt over en halv million kroner på skønhedsoperationer.

