Lars svømmer Danmark rundt: Jeg har ikke dyrket sport på højt niveau

Lars Simonsens svømmetur rundt om Danmark nåede tirsdag, efter 900 kilometer, til København.

I juni sidste år startede ekstremsvømmeren og eventyren sin tur i Sønderjylland. For en måned siden krydsede han Kattegat, rundede Nordsjælland og er nu ved ankomsten til badeanstalten Helgoland to tredjedele gennem ekspeditionen.

- Ligesom Skagen var en milepæl for mig og turen rundt om Kronborg var en stor oplevelse, så er ankomsten til København noget af det, jeg har glædet mig til hele vejen, siger Lars Simonsen til Ekstra Bladet.

Turen forbi Københavns Havn gik helt fint. Foto: Privat

Når Lars Simonsen svømmer ind i hovedstadens havn, bliver han den første nogensinde, der har svømmet hele vejen fra den dansktyske grænse, gennem Vesterhavet og til København. Målet er at svømme hele Danmark rundt.

Turen har været hård i perioder, særligt stykket ved grenen i Skagen og turen gennem Kattegat, træk tænder ud på ekstrensvømmeren, fortæller han:

- Det er det hårdeste, jeg har prøvet i mit liv, og det er lige på grænsen til, hvad jeg kan klare. Jeg har ikke dyrket sport på højt niveau, eller været i militæret, siger Lars Simonsen.



Faktisk kunne han før turen 'ikke rigtig svømme'. Da han begyndte træningen, kunne han kun svømme 50 meter. Men med hjælp fra en svensk ironwoman blev svømmeformen finpudset.



Mor og far er med

Med på turen er Lars Simonsens forældre. Mor-Ilse vandrer samme rute langs stranden, mens Lars’ far sørger for transport og logistik. Sammen bruger de turen til at sætte fokus på Julemærke Fonden og Depressionsforeningen.

Især mor-Ilse ved, hvor godt naturen og havet er for depressionsramte:

- Jeg har selv været indlagt flere gange, men gåturen langs den danske kyst har helbredt mig, lyder det fra Ilse Simonsen.

Mor er med hele vejen rundt. Foto: Privat

Tidligere har Lars Simonsen sammen med sin kone og børn rejst flere måneder gennem Sydamerika, brugt halvandet år i kajak fra København til Istanbul og padlet 2000 kilometer gennem Canadas og Alaskas vildmark i kano.

Når Lars Simonsen runder Amager Strandpark, mangler han ’kun’ 400 kilometer for at nå frem til Flensborg Fjord og dermed blive den første person, der svømmer hele vejen rundt om Danmark.

Turen er finansieret ved, at familien lever så minimalt som muligt undervejs og ved hjælp fra glade givere.

- Alle campingpladser har ladet os overnatte gratis. Det eneste vores tur har kostet os, er vores mad, men vi har fået flere måltider hos gavmilde privatpersoner, og nogle gange på restauranter og hoteller, fortæller Lars Simonsen.

Når Lars Simonsen ikke svømmer rundt om Danmark, holder han foredrag om familiens eventyr.

Resten af Lars Simonsens tur rundt om Danmark, kan du følge her.