Medicin-gennembrud

Endelig! Den første medicin, der kan forsinke udviklingen af den mest aggressive type sclerose - primær progressiv sclerose - er netop blevet godkendt af medicinrådet.

I scleroseforeningen er man begejstret over, at medicinen nu er blevet godkendt efter mange års ventetid og kamp. Hidtil har der nemlig ikke været noget medicin til patienter med den type af den kroniske og invaliderende sygdom.

Banebrydende

-Det er banebrydende godt nyt for patienterne. Hidtil har der intet medicin været til at kunne hjælpe den patientgruppe. For dem har sygdommen blot er gået ned ad bakke. Nu er der nyt håb. Det er en meget stor glæde, siger direktør i Scleroseforeningen Klaus Høm til Ekstra Bladet. Han oplyser, at medicinen koster omkring 130.000 kroner om året for den enkelte patient:

- Afprøvninger af medicinen har vist sig, at den for sclerosepatienter med den aggressive primære sclerose kan udsætte forværringen af deres symptomer i op mod syv år. Prøv at forestille dig, at du får syv år mere, inden du eksempelvis er nødt til at bruge kørestol. Det er en meget, meget stor forbedring af livskvalitet.

Ikke for alle

Midt i begejstringen er der dog stadig noget at kæmpe for.

- Det er en stor glæde, men desværre også uforståeligt og ærgerligt, at den nye medicin kun er blevet godkendt til patientgruppen under 45 år, siger han og forklarer, at det bl.a. skyldes, at medicinens virkning falder med alderen, og i den tid, patienten har haft sygdommen i udvikling.

- Men det er meget svært at sætte en aldersgrænse. I Sverige er den sat til 55 år, og der er jo heller ikke en skarp forskel på, om du er 44 år eller 46 år i forhold til, hvor meget gavn du som patient kan få af medicinen. Nu må vi afvente situationen og håbe, lægerne ikke vil bruge aldersgrænsen så strengt, men i stedet vurdere den enkelte patient individuelt, siger Klaus Høm.

