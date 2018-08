Melissa tabte halvdelen af sin vægt - nu ligner hun en supermodel

Som 18-årig var australske Melissa Mouawad nødt til at gå i graviditetstøj i størrelse 52, fordi det var det eneste, hun kunne passe.

- Det er pinligt at tænke på, men jeg havde ingen andre valg, siger Melissa Mouawad, der i dag er 29 år gammel og har gennemgået en helt utrolig forvandling siden dengang, hun for omkring ti år siden var nået op på en vægt på 135 kilo.

'Besat af mad'

I dag er hun 65 kilo og hele seks tøjstørrelser mindre, og en række før- og efter-billeder, der nu er kommet frem bevidner Melissa Mouawads lange og seje kamp mod de overflødige kilo. Det skriver blandt andre News.com.au.

Melissa Mouawad fortæller, at hendes vægtproblemer har rod helt tilbage til hendes barndom, hvor hun med sine egne ord var ’besat af mad’.

- Som barn stjal jeg ofte snacks fra køkkenet og ind på mit værelse, så jeg kunne spise det senere, fortæller hun og afslører også omfanget af, hvor meget mad, hun allerede som barn kunne indtage.

- Jeg kunne spise et dusin donuts, fastfood, hele plader af chokolade og sodavand hver eneste aften.

Risikerede hjerteanfald

Vægten sneg sig langsomt, men stædigt ,opad, indtil nålen på badevægten stod på 135 kilo, da Melissa Mouawad var 18 år gammel. Da begyndte lægerne at ytre deres bekymring, og fortalte den australske teenagepige, at de var bange for, at hendes vægt kunne ende fatalt, hvis hun ikke fik gjort noget ved det.

Billeder viser Melissa Mouawads vilde forvandling. I dag vejer hun 70 kilo, spiser sundt og dyrker motion seks dage om ugen. Foto: Melissa Mouawad

- Det var først, da lægerne advarede mig om, at jeg kunne få et hjerteanfald når som helst, og at jeg var på nippet til at udvikle diabetes, at det gik op for mig, at jeg var nødt til at ændre på mine vaner, fortæller hun i dag.

- Jeg blev så bange, og fra det øjeblik besluttede jeg mig for at ændre min livsstil.

Vidste intet om vægttab

Men Melissa Mouawad havde ingen forstand på, hvordan man tabte sig, så det tog hende flere år med forskellige kure og træningsplaner – som i nogle tilfælde bare fik hendes vægt til at stige med bekymrende fart – før hun endelig fandt en metode, som var rigtig for hende.

Hun begyndte at tælle kalorier og desuden at holde grundigt øje med både sit indtag af kulhydrater, protein og fedt.

Ud over, at den 29-årige australier nu lever af en kost, der er rig på proteiner, frugt og grønt og at hun faster med jævne mellemrum, dyrker hun nu intens fitnesstræning.

- Jeg gik til fitness-timer i mit graviditetstøj og holdt mig bare nede bagved og forsøgte at følge med. Jeg skammede mig over min krop, men var fast besluttet på at gøre mit bedste, fortæller hun.

Nu er jeg glad og elsker livet

Efterhånden, som Melissa Mouawad gradvist fik opbygget sin selvtillid til timerne, rykkede hun op til den forreste del af lokalet. Til sidst mestrede hun også både cardio og vægtløft, og i dag træner hun i en time i seks af ugens syv dage.

I dag vejer den ihærdige 29-årige 70 kilo og kan nemt passe en størrelse 38.

- Jeg ser ikke blot anderledes ud, min personlighed har også ændret sig så meget for det bedre. Jeg plejede at være meget sky, genert og ville ikke have, at nogen skulle se mig. Men nu har jeg mere selvtillid, jeg er udadvendt og jeg er bare glad og elsker livet, fortæller Melissa Mouawad, der i juni måned blev gift med 30-årige Edward Mouawad, som hun kalder for sit livs kærlighed.

