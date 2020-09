Minister tavs: Manglende senge koster liv

TIP OS: Har du oplevet konsekvenserne af overbelægning? Fortæl din historie i en mail til help@eb.dk

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har indtil videre valgt tavsheden som svar på den stigende overbelægning på landets sygehuse, som han netop har måtte orientere Folketinget om.

Sagen er politisk sprængfarlig, da den dokumenterer, at tidligere forsøg på at lappe på et sygt væsen slet ikke har været godt nok. Ifølge fagbladet Dagens Medicin i dag er tusindvis patienter mere end i 2016, hvor man vedtog en akutpakke, ramt af overbelægning.

I 2016 var der således 53.585 overbelægnings-sengedage i sundhedsvæsenet. Det tal var sidste år steget til 57.686 eller næsten otte procent flere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se også: Tjek listen: Alt for mange patienter på gangene

Koster liv

Forklaringen skal findes flere steder. Der er kommet flere ældre og mere plejekrævende patienter, men samtidig har politikerne valgt at fjerne et stort antal senge.

Det samlede antal senge, der er til rådighed, er faldet fra 19.132 i 2007 til 13.984 i januar 2020. Eller næsten 27 procent færre.

- Der er ikke noget nyt for mig i tallene. Sådan er virkeligheden.

- Det besynderlige er, at der ikke sker noget. At man ikke vågner op og siger, at det vil vi have gjort noget ved, siger speciallæge Flemming Madsen til Dagens Medicin.

Han er en af forskerne bag overbelægningsstudiet, der i 2014 blev offentliggjort i Health Affairs. Allerede dengang advarede han og andre eksperter om, at overbelægning på det niveau, vi ser herhjemme, koster liv.

Studiet viser, at hvis belægningen på en hospitalsafdeling er 110 procent eller derover sammenlignet med en belægning på under 80 procent, så vil ni procent flere patienter dø.

Se også: Syge behandles som 'charterturister'

Patienter: Kæmpe problem

Hos interesseorganisationen Danske Patienter kalder man de nye tal et kæmpe problem.

- Tallene viser, at der er brug for at sætte fokus på overbelægning igen, siger direktør Morten Freil til Ekstra Bladet.

- Det er et kæmpe problem, når man ser, at folk måske ligger på gangene, hvilket er meget uværdigt for patienterne. Det har vi jo set nogle steder, selvom det ikke sker overalt.

- Men vi ved, at overbelægning i værste fald kan føre til fejl, når der er for få hænder til det antal patienter, som findes på sygehusafdelingerne. Det fører til fejl og i sidste ende alvorlige fejl.

Se også: Overlæger slår alarm over forhold på landets hospitaler

Mangler ressourcer

Også blandt personalet på landets sygehuse er man kritiske over for udviklingen.

- Det er et utroligt hårdt presset sundhedsvæsen, vi i øjeblikket ser, hvor der ikke er overensstemmelse mellem dem kapacitet, der er. Og de behov der findes, siger Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd, til Ekstra Bladet.

- Det betyder, at man som ansat ofte oplever, at man skal åbne stuer, der måske allerede er lukket. For nu er der flere patienter, end man er bemandet til. Og det lægger et voldsomt pres på de medarbejdere, der er de afdelinger, som typisk rammes af overbelægning.

Udsultet system

Hos Lægeforeningen er meldingen den samme. Sygehusvæsenet er udsultet og kan ikke presses yderligere.

- Vi kan tydeligt se og mærke på personalet og overbelægningstallene, at vi ikke rigtigt kan skrue mere, lyder det fra formand Camilla Noelle Rathcke.

- Og at vi for at kunne håndtere den store mængde af ældre, der kommer i årene fremover, er nødt til at tænke det anderledes. Her er det afgørende, at politikerne sætter de nødvendige midler af til sundhedsvæsenet, så vi kan tage hånd om alle de mange patienter, mener hun.

Den tavse sundheds- og ældreminister trækkes nu et samråd om sagen, hvor han bliver nødt til at forklare sig.

Se også: Læger: Patienter på gangene øger risikoen for fejl

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) plejer ikke at være mundlam, men han ønsker ikke at lade sig interviewe af hverken Ekstra Bladet eller Dagens Medicin om overbelægningen. I stedet 'siger' ministeriet noget i en skriftlig kommentar. Foto: Philip Davali