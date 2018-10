Nu er smøgerne gemt væk i disse butikker

Skal du købe smøger i varehusene Føtex, Bilka eller Salling, kan du formentlig ikke umiddelbart finde dem.

Fra i dag har Salling Group, som står bag butikkerne, nemlig gjort cigaretter usynlige i alle supermarkeder, kiosker og varehuse.

– Normalt vil vi gerne sælge mere. Men når vi kan se, at vi sælger færre cigaretter, særligt til unge, glæder det mig. Nu har vi bevist, at det ikke er svært at komme frem mod målet, og hvordan blot det at gemme cigaretterne væk kan have en endda meget stor effekt, siger Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, ifølge en pressemeddelelse.

Salling Group har besluttet sig for at gemme tobakken af vejen ovenpå en række anbefalinger fra Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lægeforeningen, hvor man vil bekæmpe rygning og forhindre nye generationer af rygere i at opstå.

Man har derfor henstillet til detailhandlen om at skjule tobakken.

Færre unge efterspørger tobak

Før man helt tryllede cigaretterne væk fra kundernes synsfelt i samtlige varehuse har Netto gået foran i kædens næsten 500 butikker.

Ifølge Salling Group er salget af cigaretter i butikker, der ligger tæt på en eller flere ungdomsuddannelser med unge kunder, faldet med mellem 12 og 39 procent.

Artiklen fortsætter under billedet...

Cigaretter skal ikke længere ligge fremme og friste kunderne. Foto: Salling Group

I Netto ved Hellerup Station nord for København, hvor der ligger to gymnasier i nærheden, er salget faldet med 20 procent.

– Vi har en ambition om medvirke til, at færre unge begynder at ryge, og det er derfor, vi har gemt cigaretterne væk. Udover, at salget af cigaretter er faldet helt generelt, viser tallene, at tendensen er endnu tydeligere og endnu mere markant i de Netto-butikker, som mange unge besøger. Det er meget glædeligt og viser, at tiltaget har en mærkbar og positiv effekt, siger Brian Seemann, landedirektør i Netto.

Her købte flere

Ifølge ham oplever kassemedarbejderne i Netto ovenpå beslutningen om at gemme tobakken væk, at færre unge vil købe cigaretter.

Ifølge Salling Group er der, efter at Netto har fjernet cigaretter fra kundernes synsfelt, sket en stigning i salget af tobak i for eksempel Føtex-butikker, hvor man endnu ikke havde gennemført cigaretkamouflagen.

Netto på Rådhuspladsen i København, hvor der er døgnåbent og kommer mange unge kunder, er en af de butikker, der har haft størst tilbagegang i tobakssalget, Her er salget faldet med hele 38 procent.