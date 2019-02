Nyt tilfælde af mæslinger i Danmark

Hvis man ved, at man har været udsat for mæslingevirus uden at være immun, så bør man reagere hurtigt, da det er muligt at lave en forebyggende behandling.

- Hvis man er hurtig nok, så kan man faktisk vaccinere tre døgn efter smitte og undgå at få sygdommen.

- Derefter kan man stadig give det, man kalder 'passiv beskyttelse', altså antistoffer. Immunoglobulin, som det hedder. De indeholder beskyttelse mod mæslinger, og dem kan man give i op til seks døgn efter, siger afdelingslæge hos Statens Serum Institut Peter Henrik Andersen.

Symptomerne på mæslinger minder om symptomerne på en voldsom forkølelse, hvor man får høj feber, røde øjne og næsen løber. Senere i sygdomsforløbet udvikler man det karakteristiske udslæt.

Der er ikke nogen behandling for mæslinger, når sygdommen er i udbrud. Man bør holde den syge i isolation den første uge for at mindske smittefaren, og det er vigtigt at få tilstrækkelig væske. Der kan gives behandling, som lindrer symptomerne ved eksempelvis hoste.

Vaccination giver livslang beskyttelse mod mæslinger.

Kilde: Statens Serum Institut.