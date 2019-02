På vej i seng? Her er de virkelige monstre i dit soveværelse

Nogle af de levende sengekammerater kan knap ses med det blotte øje, hvorimod andre er op til 25 mm lange.

Vi går nemlig aldrig helt alene i seng.

- Mængden af de her kræ og deres afføring i sig selv danner allergi hos nogle mennesker, fortæller Betina Hjort, der er rådgivningschef hos Allergi-Astma Danmark.

Husstøvmiderne er den største syndere, når det kommer til allergi. De lever i dine lagner, hvor de formerer sig og laver afføring, der er med til i værste tilfælde at fremkalde høfeber og astma. Husstøvmider er kun en kvart millimeter lange og kan derfor ikke ses med det blotte øje.

Udover husstøvmiden er der to andre kryb, der kribler rundt, nemlig boglusen og sølvfisken.

Sølvfiskens hunner lægger op til 100 æg, der kan blive mellem 10 til 25 millimeter lange. Sølvfisken lever af dine hudceller og de krummer og stumper, der eventuelt må ligge fra aftener med mad eller snacks i sengen. Boglusen er endnu mindre, den er blot en millimeter lang og spiser også krummerne i din seng.

Ved hjælp fra Martin Kaae Kristiansens mikroskop, kan du i videoen over artiklen se de små monstre helt tæt på.

Martin Kaae Kristiansen driver Youtube-kanalen og Facebook-siden My Microscopic World, hvor han belyser alt det, der er svært eller umuligt at se uden hjælpemidler, og han har tidligere hjulpet Ekstra Bladet med at se nærmere på de kryb, der lever på et juletræ.

Sådan bekæmper du husstøvmider

- Man kan holde dem nede, da de hovedsageligt opholder sig i vores sengemiljø, fortæller Betina Hjort.

Da husstøvmider elsker fugt og varme steder, er det også ganske ligetil at få bekæmpet antallet af dem.

- Vi kan bekæmpe dem ved at vaske vores dyner, puder og rullemadrasser på 60 grader hver tredje måned. Herved holder man bestanden af dem nede. Og det gør man også ved at have en lav luftfugtighed, især i vintermånederne, hvor man skal huske at få luftet ud et par gange om dagen med gennemtræk.

Så hvis du synes, at edderkopperne, der nogle gange titter frem i krogene af dit hjem, er slemme, så vent til du ser, hvilke små kryb der kravler rundt i dine lagener.

