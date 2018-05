Solkæde får hug: Solarielys hjælper ikke på kræft

Det er ikke i orden at markedsføre solarielys som sundt.

Det fastslår Forbrugerombudsmanden, som har givet virksomheden Clubtan en advarsel for vildledende markedsføring.

Den løftede pegefinger kommer, efter at solcenteret blandt andet havde skrevet på sin hjemmeside, at solarielys ligefrem nedsætter risikoen for cancer.

Men det vil forbrugernes vagthund ikke finde sig i:

- De forbrugere, der orienterede sig på Clubtans hjemmeside, kunne få det indtryk, at solarielys kun er forbundet med en gavnlig effekt på helbredet. Det kan have haft betydning for, om de valgte at bruge solarierne, siger forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, som har undersøgt en række solariers markedsføring.

Øger kræftrisiko

Clubtan skrev blandt andet på sin hjemmeside, at sollys er livsnødvendig for både krop og sjæl, kan have gavnlige effekter ved fornuftig brug og nedsætter risikoen for cancer i bryst, tarme og prostata.

Det er Sundhedsstyrelsen langt fra enig i. Tværtimod øger brugen af solarium risikoen for hudkræft, ligesom der ikke er videnskabelig dokumentation for, at det gavner sundheden at gå i solarium.

- Sundhedsstyrelsen har vurderet at brug af solarium til andet end medicinsk brug ikke er tilrådeligt, og at der ikke er videnskabelig dokumentation for, at brug af solarium gavner helbredet. Så er det ikke i orden, at Clubtan reklamerede for sine solarier ved at skrive, at de kunne nedsætte risikoen for cancer, siger Christina Toftegaard Nielsen, som fastslår, at Clubtan har overtrådt markedsføringslovens regler om vildledende markedsføring.

Her er et screendump af Clubtans hjemmeside, da solkæden stadig lavede vildledende markedsføring.

Urigtig påstand

Hun indskærper, at solarievirksomheder skal oplyse deres kunder om de risici, der er forbundet ved at tage sol - særligt når virksomheden vælger at fremhæve eventuelle gavnlige virkninger ved at anvende solarier.

- Det her er en advarsel, som Forbrugerombudsmanden forventer, at virksomheden retter ind efter. Det er alvorligt for en virksomhed, hvis man siger, at noget er positivt, og det viser sig, at det ikke er godt for helbredet. Så er der tale om en urigtig påstand, og det er ikke i orden, siger Danielle Brisson Berggreen, som er fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden, til Ekstra Bladet.

Clubtan har nu skruet ned for sine lovprisninger af solens positive virkninger på sin hjemmeside, og Forbrugerombudsmanden holder øje med, at forbuddet mod at vildlede solkunderne ikke atter overskrides.

Kamera i solcenter

Det er ikke første gang, at solariekæden gør sig uheldigt bemærket. I september i fjor opdagede en 27-årig kvinde fra Odder, at nogen havde hængt et videokamera op i det rum, hvor solkunden klædte sig af for derefter at lægge sig i solariet.

Se også: Trine tog sol i center: Pludselig opdagede hun kameraet

Solkæden blev også kritiseret af Kræftens Bekæmpelse, da man i 2014 lokkede kunder til sig med lavprisabonnementer, hvor kunderne for et fast månedligt beløb kunne benytte solarierne, så meget de ville. Solkæden opfordrede dog kunderne til at tænke sig om og undgå overforbrug ved at opstille en grænse på 50 kroner pr. behandling - svarende til 12 minutters solbadning med 48 timers mellemrum.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få kædechef for Clubtans bemærkninger til Forbrugerombudsmandens advarsel.