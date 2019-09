Sundhedsstyrelsen: 'Ingen bør ryge e-cigaretter'

Sundhedsstyrelsen skærper nu synet på de e-cigaretter, der har været på markedet i omkring ti år.

Det skriver Politiken.

- Ingen bør ryge e-cigaretter. Derfor fraråder vi nu klart alle børn, unge, gravide og ammende at ryge e-cigaretter. Det er den samlede mængde viden om skadevirkningerne, der er årsagen, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø til avisen.

Også de, der i forvejen ryger e-cigaretter alene eller i kombination med almindelige cigaretter, bør ifølge Sundhedsstyrelsen blive røgfri.

- Vi kender slet ikke langtidseffekterne af dagligt brug af e-cigaretter endnu, men der er ingen tvivl om, at e-cigaretter er sundhedsskadelige. Fremtiden vil så vise, hvor skadelige de er, men det er også derfor, vi er bekymrede, siger Niels Sandø.

Bliver direkte frarådet

Tidligere anbefalede Sundhedsstyrelsen ikke e-cigaretter, men nu skærpes risikovurderingen, så børn, unge, gravide og ammende direkte frarådes at dampe på e-cigaretter.

Tobaksproducenterne er enige i, at hverken børn, unge, gravide eller ammende bør benytte e-cigaretter.

Men industrien påpeger, at det er 'ærgerligt', at styrelsen fraråder brugen også over for rygere, 'fordi produkterne er et potentielt mindre skadeligt alternativ til en cigaret'.

- E-cigaretter er ikke et sundt produkt - det sundeste valg vil altid være at fravælge enhver form for nikotin- og tobaksindtag, siger Tine Marie Andersen, direktør hos Tobaksproducenterne, organisationen der repræsenterer tobaks- og e-cigaretproducenter, til Politiken.

- Det er et sundhedsskadeligt produkt, men et væsentlig mindre sundhedsskadeligt produkt end almindelige cigaretter.

Samme konsekvenser

Professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at hun ikke mener, man skal bruge e-cigaretterne, der i undersøgelser har vist sig ligeså skadelige som almindelig tobaksrøg.

- Der er konstateret gift og kræftfremkaldende stoffer i dampen. Det er stofferne propylenglycol og glycerin, der kommer når smagsstofferne i e-cigaretterne bliver opvarmet til omkring 300 grader. Her dannes der nye kemiske forbindelser, der er farlige.

Forsøg har vist, at dampene har konsekvenserne for cellerne. Hvis man puster dampen, skader man celler og får DNA-skade.

- Cellerne går i stykker på samme måde, som hvis vi tester med tobaksrøg, og det er et signal for, at der kan dannes kræft.

