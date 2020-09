Syge behandles som 'charterturister'

OVERBELÆGNING: Landets psykiatriske afdelinger har alt for få sengepladser - det går ud over både de ansatte, patienterne og de pårørende

Der hersker tilsyneladende den samme logik i det danske sundhedsvæsen som i rejsebranchen: Der er altid plads til at overbooke et par stykker mere.

Det er vurderingen fra formanden for patientforeningen Bedre Psykiatri, efter Ekstra Bladet tidligere i dag kunne fortælle, at overbelægningen trods flere milliarder kroner fra diverse hjælpepakker fortsat er et stort problem. Og det mærker særligt de psykiatriske patienter.

- Jeg forstår godt, at politikerne har brug for at finde ud af, hvad de kan få af kapacitet for de penge, der er sat af, siger landsformand Mads Engholm til Ekstra Bladet.

- Men hvis det omvendt betyder, at man nogle steder nærmest permanent kører med overbelægning, skal nogen jo hele tiden ‘skubbes af hesten’, og så er det som et rejseselskab.

- Forskellen er bare, at det her handler ikke om en charterrejse til Gran Canaria. Det handler om mennesker, som er i en dyb, dyb krise. Det kan jo ikke gå.

Gør de syge sygere

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har netop delt en række af afslørende data om overbelægningen med med Sundheds- og Ældreudvalget i Folketinget.

Tallene fra Sundhedsdatastyrelsen viser nemlig, at seks af de 25 sygehusafdelinger med den højeste overbelægning sidste år var psykiatriske. En af disse havde overbelægning hver eneste dag af 2019.

- Det er helt klart noget, som vi kan mærke. Og det giver problemer, fordi folk bliver udskrevet, før de er klar til det, lyder det fra Knud Kristensen, der er formand for SIND.

- Og de kan ikke blive indlagt, selvom de har brug for det.

- For den enkelte er konsekvensen, at hver gang man får et tilbagefald, så bliver man dårligere og dårligere. Deres psykiske helbred bliver ringere og ringere, hver gang de udskrives for tidligt og måske må genindlægges med tvang kort tid efter.

Ministerium: Ikke tilfredsstillende Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med sundheds- og ældreministeren om sagen, men har modtaget denne skriftlige udtalelse fra ministeriet: 'Vi kan konstatere, at der ikke er blevet mindre overbelægning på landets hospitalsafdelinger de seneste år. Det er ikke tilfredsstillende for hverken patienter og medarbejdere på landets sygehuse.' 'Derfor har regeringen siden den tiltrådte i 2019 givet sundhedsvæsenet et solidt løft på bl.a. finansloven samt med økonomiaftalerne med regionerne og kommunerne sidste år. Med finanslovsaftalen for 2020 afsatte regeringen f.eks. midler til at ansætte 1000 nye sygeplejersker på sygehusene. Og regeringen har indgået en aftale med Danske Regioner om, hvordan det skal ske konkret. Derudover tilføres psykiatrien med Finansloven for 2020 årligt ekstra 600 millioner kroner fra 2020 og frem. Og regeringen har fortsat i år med at løfte sundhedsvæsnet i årets økonomiaftaler.' 'Men ud over at lægge en bund under velfærden har regeringen også en ambition om at forbedre vores sundhedsvæsen strukturelt. Regeringen ønsker bl.a., at der løftes flere opgaver i det nære sundhedsvæsen, og at kommunale og regionale funktioner samles i fx nærhospitaler. Her skal der udvikles nogle konkrete værktøjer, som selvfølgelig skal drøftes med kommuner og regioner og andre aktører i forbindelse med arbejdet med sundhedsaftalen.'

Rammer de pårørende

Ifølge Mads Engholm fra Bedre Psykiatri fører overbelægningen nogle gange til de tragedier, man kan se på forsiden af landets aviser. Men også i det stille lider mange pårørende, fordi opgaven ikke bliver løst.

- I rigtig mange tilfælde kan vi desværre se, at det falder tilbage på de pårørende at samle folk op.

- Så stakkels dem der ikke har et stærkt netværk, fordi de bare er overladt til sig selv. Det kan ende med at koste folk livet eller udsætte dem for nogle voldsomme ting. Der er ikke nogen til at gribe dem eller har taget stilling til deres samlede situation.

Men Mads Engholm fremhæver samtidig, at de ellers triste tal om overbelægning kan være med til at sikre en bedre behandling fremover.

- Nu kommer heldigvis hele debatten om psykiatriens 10 års plan, som er vores generations chance for, at den faglige og den politiske gode vilje sætter sig sammen om at lave noget, der kan holde.

Fattige mål

Mads Engholms opfordring til politikerne er, at de går en helt anden vej end i dag, når der fremover skal måles på kvalitet i psykiatrien. Det skal handle om kvalitet af behandlingen og ikke så få sengedage som muligt.

- Man ville jo aldrig sætte et mål for en kræftpatient, der hed, at du skal ligge her to og ikke fem dage. Og at det så betyder mindre, om du bliver rask eller ej.

- Og jeg ved godt, at det er nemmere at måle på om en kræftpatient er blevet rask end en psykisk syg. Men det er så fattigt, at man tilsyneladende har opgivet at sætte nogle menneskelige mål i psykiatrien.

Kæmpe hul skal fyldes

Også Knud Kristensen fra SIND opfordrer politikerne til en gang for alle at løfte området.

- Heldigvis kom Enhedslisten med finansloven i år igennem med et løft på 600 millioner kroner, som primært skal bruges til at øge kapaciteten med flere senge og flere medarbejdere.

- De penge kan vi godt mærke så småt er ved at komme ud på afdelingerne, men det er først nu. Så jeg håber, at det giver en lille bedring. Men det løser ikke problemerne. Det tror jeg ikke, lyder det fra SIND-formanden.

- Jeg regnede mig frem til, at hvis pengene skulle være fulgt med stigningen i antallet af patienter, så manglede der på det tidspunkt 1,5 milliarder kroner i kassen. Og nu har vi så fået 600 millioner kroner. Så det hjælper noget, men det fylder altså ikke hullet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

