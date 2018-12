Tandlæger råber op: Dette vand giver flere huller i tænderne

Hovedstadens indbyggere kan se frem til mindre kalk i elkedlen og på badeværelsesfliserne i de kommende år. Der kommer nemlig blødere vand i hanerne, men det har også en bagside.

Der er nemlig større risiko for flere huller i tænderne, når vandet bliver gjort blødere, lyder det fra tandlægen Kim Ekstrand, lektor og ph.d. ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet. Det skyldes, at kalk og fluor trækkes ud af vandet for at gøre det blødere:

- Når vi regner på det, er der ingen tvivl om, at de kommuner, der har mindre kalk og fluorid i vandet, har flere huller i tænderne end andre kommuner.

Flere huller

Kim Ekstrand vil ikke tale de gevinster ned, der er ved at reducere mængden af kalk og fluor i vandet. Men han mener, forsyningsvirksomheden Hofor er for dårlige til at informere borgerne om, at det også har konsekvenser for tænderne, og at man skal gøre noget for at komme hullerne i forkøbet:

- Jeg forestiller mig ikke, at tænderne falder ud i morgen. Men en ekstra fyldning om året kan gøre, at den besparelse, en familie ellers har fået ved at få mindre kalk i vandet, ikke er penge sparet alligevel.

Hold hullerne væk - Børst tænderne mindst to gange dagligt. - Skyl ikke munden efter tandbørstning. - Brug en tandpasta med mindst 1450 ppm. fluor. - Børn skal dagligt bruge den mængde tandpasta, der svarer til barnets lillefingernegl. - Voksne skal bruge cirka to centimeter tandpasta per tandbørstning. En centimeter til overmunden og en centimeter til undermunden. - Brug en mundskyl med fluor. Kilde: Kim Ekstrand, lektor og ph.d. Københavns Universitet, og Erik Arvin, professor emeritus ved DTU.

Ifølge tandlægen kan man historisk se, at de kommuner, hvor der på naturlig vis er blødere vand end eksempelvis i hovedstadsområdet, er der flere, der har huller i tænderne.

Jo mere fluor og kalk i vandet, des hårdere er vandet, og jo højere er DMF-S - som populært sagt er antal huller i tænderne. Det viser en undersøgelse fra 2004 af 15-årige skoleelever. Figur: Allan Bardow, lektor emeritus fra Tandlægehøjskolen

Ekstra beskyttelse

Sociale forhold og mundhygiejne spiller også en rolle, når det kommer til huller i tænderne, men at drikkevandet også har en vis betydning, bakkes op af Erik Arvin, professor emeritus ved institut for Vand og Miljøteknologi ved DTU. Han har sammen med Kim Ekstrand udgivet en artikel i Tandlægebladet med anbefalinger til borgere og tandlæger for at imødekomme problemet.

- Det er rigtigt, at der er mange faktorer, der betyder noget. Men vores undersøgelse viser statistisk, at vandets indhold af kalcium og fluorid har en klar virkning, siger Erik Arvin, men ligegyldigt om man bor i en kommune med hårdt eller blødt vand, skal der altid tandbørstning til for at holde hullerne i væk.

Vandforsyningen: Vi blødgør det langsomt

I september 2017 begyndte Hofor at levere blødere vand til Brøndby Kommune. Frem mod 2025 skal 75 procent af deres vand være blødgjort. Foto: Natthawat Wongrat

Den vigtigste skjold mod huller i tænderne er ikke drikkevandet, men derimod god tandhygiejne.

Sådan svarer Hofor på tandlægernes advarsel om, at blødere vand i hovedstadsområdet vil betyde flere huller i tænderne.

- Der er nogle misforståelser her. Vi blødgør til det, der hedder middelhårdt vand. Det har vi foreløbigt gjort i Brøndby. Og der går en hel del år, før vi har blødgjort til middelhårdt vand i resten af vores forsyningsområde. Der er mange steder i Danmark, hvor vandet faktisk er blødere fra naturens hånd, siger Astrid Skotte, pressechef i Hofor:

- Vi blødgør jo, fordi det har nogle meget store miljøgevinster. Det vil spare miljøet for en lang række kemikalier og sæber. Vi gør det ikke, fordi vi gerne vil indføre flere huller i tænderne.

Konfrontation

- Men derfor er det vel stadig relevant at informere om risikoen der, hvor man vil blødgøre vandet?

- Ja, hvis der er en øget risiko. Men vi skal vel ikke gøre det fem-seks år før, vi har blødgjort vandet?

- Vandet fra vores syv store, regionale vandværker bliver blandet sammen, så det gradvist bliver blødere. Vi blødgør kun til middelhårdt niveau, og der går en hel del år endnu, før alle vandværker har fået blødgøringsanlæg. Så der er god tid, hvis der skal laves nogle særlige initiativer. Vi vil gerne høre fra de kommuner, der allerede har blødere vand, om hvad de gør.

Se Hofors prognose over blødgørelse af vandet i kommunerne Albertslund, Vallensbæk, Brøndby, Herlev, Rødovre, Hvidovre, København og Dragør her.