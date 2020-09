Tjek listen: Alt for mange patienter på gangene

OVERBELÆGNING: Helt op mod 100 procent af dagene oplever danske sygehusafdelinger, at de har for mange patienter - se de 25 værst ramte afdelinger her

Selvom der de seneste år er sendt milliarder af kroner ud i det danske sygehusvæsen, er der fortsat ikke styr på overbelægningen på en række af landets hospitaler.

Så da Danmark i foråret gik ind sin værste sundhedskrise i mands minde, skete det på ryggen af en udbredt overbelægning på særligt de psykiatriske, kirurgiske og onkologiske afdelinger.

Det afslører tal for overbelægningen i 2019, som sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har delt med Sundheds- og Ældreudvalget i Folketinget.

- Det er en særdeles bekymrende udvikling, vi ser, lyder det fra Enhedslistens Peder Hvelplund, der har bedt ministeren redegøre for overbelægningen i det danske sygehusvæsen.

- Vi kan jo se, at problemet med overbelægning stadig er massivt. Akutpakken (fra 2016, red.) har i hvert fald ikke haft nogen synderlig effekt. Og vi ved så ikke, hvordan det ville have set ud, hvis vi ikke havde haft den.

Ligger på gangene

Også Dansk Folkepartis Liselott Blixt kalder tallene bekymrende.

- Jeg synes, det er trist, at man ikke har sikret, at der er de ressourcer, som skal til, siger hun til Ekstra Bladet.

- Eller ikke mindst skabt den nødvendige fokus på ledelse. For der er mange ting i det her, som jeg synes kunne være bedre, også uden at det bare handler om penge.

Lige nu har folketingspolitikeren problematikken helt tæt inde på livet, da hun har et familiemedlem indlagt på det lokale sygehus.

- Jeg kører lige fra Roskilde Sygehus nu, hvor min mor har været indlagt i seks dage. Og man ser de problemer, som der er, og tænker ‘hold kæft, mand’, forklarer hun under interviewet.

- Der lå også lige et par stykker på gangene.

Flere ramt af overbelægning Siden 2016 er antallet af patienter, der oplever overbelægning, vokset markant. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som Magnus Heunicke har delt med Folketinget. I 2016 var 53.585 patienter således berørt af overbelægning. Sidste år var tallet 57.686 - eller otte procent flere end i 2016. Tallene afslører samtidig, at belægningsprocenten i samme periode har været stigende i flere af specialerne i de danske regioner og ofte ligger over de 85 procent, som flere forskere anbefaler som grænsen for, hvornår man kan tale om overbelægning. I Danmark går grænsen for overbelægning imidlertid ved 100 procent.

Kræver svar fra ministeren

Peder Hvelplund fra Enhedslisten vil nu indkalde Magnus Heunicke til et samråd om sagen. Her vil han blandt andet udfordre ministeren på, hvorfor der trods den gode politiske vilje hele tiden bliver skåret ned på antallet af senge i det danske hospitalsvæsen. Og hvorfor det sker, mens antallet af plejekrævende danskere stiger.

- Det er helt åbenlyst et politisk ansvar. For i den periode, man allerede har reduceret antallet af senge, har man også haft et produktivitetskrav.

- Man har samtidig haft en aftale om supersygehusene, hvor der skal leveres otte procents effektiviseringer samlet set. Det er en udvikling, der er sket fuldstændig løsrevet fra den sundhedsfaglige virkelighed, hvor vi har kunnet se, at antallet af sengepladser er blevet reduceret, samtidig med at vi ved, at antallet af patienter, der får brug for en behandling, er stigende.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra sundheds- og ældreministeren.

