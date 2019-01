To-årig pige døde på hospitalet: Nu tager formand med på aftenvagt

Regionsrådsformand i hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, var i aftes med en børnelæge på vagt for at opleve, hvor travlt der er på afdelingen

I aftes fik de indlagte børn på Hvidovre Hospital ikke kun besøg af lægen, men også af hovedstadens regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hun har takket ja til at komme med ud på en børneafdeling for at se forholdene med egne øjne, efter Ekstra Bladet for en måned siden kunne beskrive, hvordan den blot to-årige Olivia i marts mistede livet af væskemangel, mens hun var indlagt på netop Hvidovre Hospital.

Ifølge en børnelæge, der efterfølgende stod frem i Ekstra Bladet, bliver der færre og færre hænder til stadig flere opgaver - og derfor er det blot et spørgsmål om tid, før endnu et barn mister livet på grund af fejl.

Klokken 17 i går eftermiddag mødte Sophie Hæstorp Andersen derfor op på Hvidovre Hospital for at følge en af børnelæge aftenen igennem frem til omkring midnat.

- Nu har det lige været jul og nytår, hvor vi ved, at mange af de praktiserende læger holder lukket, og nogle af dem gør det måske stadig. Og dem der har haft åbent i dag, lukker klokken 16, hvorefter børneafdelingerne har vagten på akutområdet, hvis der er børn, der skal tilses af en læge. Så jeg forventer, at der bliver rigtig travlt, sagde hun umiddelbart inden aftenvagtens begyndelse.

Det er ikke første gang, at hun forlader regionens kontorer og drager ud i virkeligheden på blandt andet regionens hospitaler.

- Jeg gør det i hvert fald en gang om måneden og nogle gange lidt oftere. Der er 40.000 medarbejdere i Region Hovedstaden, og rigtig mange af dem ligger inde med gode idéer til, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Oftest følger jeg med nogle af medarbejderne rundt, og så samler jeg op med ledelsen bagefter i forhold til, hvad jeg har oplevet.

To-årige Olivia mistede livet under en indlæggelse her på Hvidovre Hospital, fordi hun ikke fik nok væske. Foto: Jonas Olufson

Flere penge til akutmodtagelser

- Du sagde i kølvandet på Ekstra Bladets artikel om Olivia, at du mente, at der manglede hænder i sundhedssektoren. Hvornår kommer de her flere hænder?

- I det budget, vi har vedtaget for 2019, har vi afsat penge til et ekstra vagtlag til alle vores akutmodtagelser og også på vores mave-tarm-enheder, fordi vi kunne se, at der var alt for travlt. Og nu går i gang med at lave en analyse på hele børneområdet, fordi der bliver flere og flere børn her i hovedstaden, siger regionsrådsformanden i Region Hovedstaden og tilføjer:

- Min forventning er ikke, at jeg her og ny kan fremtrylle hverken sygeplejersker eller læger til vores børneområde, men vi går i gang med at se på, hvad vi kan gøre på kort sigt, og om der er noget, vi skal gøre på langt sigt.

- I har allerede vedtaget, at hospitalerne i Region Hovedstaden i år skal spare 198 millioner kroner, mens der skal omprioriteres for lidt over 200 millioner kroner. Hvordan hænger det sammen med, at du gerne vil have flere hænder?

- Ja, det hænger ikke altid sammen, men det hænger alligevel sammen på den måde, at vi omprioriterer nogle af midlerne. Nogle steder har vi lavet besparelser, for at vi kan give flere midler til eksempelvis vores akutmodtagelser.

Sophie Hæstorp Andersen har siden 2014 været regionsrådsformand i Region Hovedstaden. I aftes fulgte hun en børnelæge under en aftenvagt på Hvidovre Hospital. Inden vagtens begyndelse stillede hun op til interview med Ekstra Bladet. Foto: Jonas Olufson

Nogen må lide

- Så nogle områder må lide, for at andre kan blive opprioriteret?

- Ja, sådan er det, fordi vi også samtidig har stigende udgifter til medicin og skal udskifte apparaturet, så eksempelvis børnene kan blive undersøgt hurtigt. Og vi skal også bruge penge på at sikre de nye behandlinger, der kommer til. Alt det koster os 3-400 millioner kroner hvert år.

- Kan du sige, at der om et år vil være flere hænder på Region Hovedstadens hospitaler end i dag?

- Der vil formentligt være flere læger og sygeplejersker, for ifølge statistikkerne er det de personalegrupper, vi ansætter flere og flere af. Men det betyder så, at der nogle gange måske ryger en sekretær, som skulle have understøttet lægens og sygeplejerskens arbejde. Eller det kan være en fysioterapeut eller nogle helt andre, der så står for skud, fordi de ikke altid bliver set som værende en del af kerneopgaven.

- Politisk bliver vi hele tiden nødt til at prioritere, og det gør man også ude på afdelingerne. Hvem kan man undvære? Og det er ikke altid, at de prioriteringer altid er de bedste, for nogle gange må vi også bare konstatere, at vi mangler de sekretærer eller social- og sundhedsassistenter, der gør, at man kan få arbejdsmiljøet til at hænge sammen for de andre faggrupper.