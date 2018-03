Valentina aborterede ufrivilligt 10 gange: - Du ved dit barn skal dø

Hver fjerde bekræftede graviditet ender i ufrivillig abort, og der findes endnu ingen entydig årsag til fænomenet.

For Valentina Lekic på 25 år skulle der ti ufrivillige aborter og en periode på fire et halvt år til, før hun i oktober fødte en lille, rask pige.

I den forudgående periode havde lægerne ikke kunnet finde en konkret årsag til, hvorfor Valentina Lekic gentagne gange aborterede ufrivilligt.

Som 18-årig fik Valentina Lekic sit første barn, og den graviditet forløb fuldstændigt problemfrit. To år senere ville Valentina Lekic og hendes daværende kæreste have barn nummer to, og det blev et større projekt, end de havde regnet med.

Gav sig selv skylden

Uvisheden om hvorfor Valentina Lekic aborterede ufrivilligt så mange gange, endte med at skabe en altopslidende følelse af utilstrækkelighed.

- Jeg følte, at der var et eller andet galt med mig, eller at der var nogle højere magter, der måske havde bestemt, at jeg ikke skulle have flere børn. Man begynder jo at give sig selv skylden. At give sin krop skylden fordi den afstøder det her raske barn, siger Valentina Lekic.

Efter ti aborter havde Valentina Lekic ikke de store forhåbninger til, at det denne gang ville lykkes.

- Jeg havde givet op på forhånd. For mig var det bare endnu en graviditet, der skulle overstås. Lægerne gik all in, og jeg gik all in, men hvis jeg skal være ærlig, så troede jeg faktisk ikke rigtig på det. Det var en måned efter, at jeg lige havde begravet den sidste, siger Valentina Lekic.

'Jeg lagde hende ud i skyllerummet hvor hun kunne, ligge og dø alene'

Var konstant gravid i 4,5 år

De mange graviditeter og nederlag har været ødelæggende og opslidende både mentalt og fysisk, fortæller Valentina Lekic.

- Det ødelægger én både psykisk og fysisk. Din krop bliver jo også ødelagt af så mange graviditeter. Til sidst er man helt drænet for energi, siger hun.

For Valentina Lekic var de to sidste aborter de absolut hårdeste. Her mistede hun barnet i henholdsvis 21. og 24. uge. Ved begge tab gik hun i fødsel alt for tidligt og fødte et levende barn, som døde kort efter fødslen.

Du ved dit barn skal dø

- De sidste to aborter var på et helt andet følelsesmæssigt niveau. Når du føder et levende barn, så har du det i armene, indtil det tager sin sidste vejrtrækning, og der kan gå flere timer. Du ved dit barn skal dø, du kan ikke gøre noget, og du ved lægerne ikke vil gøre noget, fortæller Valentina Lekic.

På den nationale Enhed for Gentagne Graviditetstab på Rigshospitalet har over halvdelen af de henviste par ikke en entydig forklaring på til de gentagne ufrivillige aborter. Hvad årsagerne til det kan være undersøger man nu i et nyt projekt, og resultaterne vil være klar i løbet af 2019.

Så mange aborterer ufrivilligt - Hver fjerde af alle bekræftede graviditeter ender i ufrivillige aborter. - Et nyt projekt i den nationale Enhed for Gentagen Graviditetstab, skal undersøge årsagerne til, hvorfor kvinder aborterer ufrivilligt. Projektet tager udgangspunkt i kvinder, der har aborteret ufrivilligt minimum tre gange i træk. Resultaterne er færdige i løbet af 2019. - En tredjedel af alle henviste par får aldrig et barn med de behandlingsmuligheder, som findes i dag. (Kilde: Læge og ph.d.-studerende Maria Christine Krog og 'Gentagne Graviditetstab', artikel publiceret i Ugeskrift for Læger, april 2017)

Artiklen er blevet til i et samarbejde med journalistuddannelsen på RUC.