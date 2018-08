Vi lyver om vores vægt: Så lidt vejer Poul Madsen

- Når folk spørger, hvad jeg vejer, trækker jeg sgu lige et par kilo fra, fortæller Didde Skjelmose - kendt som Didde fra Bryggen.

- Det var pinligt at sige, at jeg vejede 70+, så jeg sagde altid, jeg vejede i slutningen af 70'erne, lyder det fra chefredaktør Poul Madsen.

- Jeg vil gerne veje de kilo mindre, og så har jeg det bedre med at sige et lidt lavere tal, siger kajakroer Emma Aastrand Jørgensen ærligt.

Disse tre kendte mennesker har to ting til fælles. Dels er de ikke rigtig tilfredse med deres vægt, dels har de prøvet at lyve om, hvad de vejer.

Kvinder skal være tynde - mænd maskuline

Og de er bestemt ikke alene, for rigtig mange pynter på tallet. Det fortæller sociolog Vibeke Tornhøj Christensen, har forsket specifikt i vægt og vægtopfattelser og er seniorforsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

- Internationale undersøgelser viser, at når vi bliver bedt om at sige, hvor meget vi vejer, eller hvor høje vi er, så er der en tendens til, at kvinder siger, de vejer mindre, end de reelt gør. Mænd lyver sig til gengæld som regel højere, og det skyldes maskulinitet, lyder det fra sociologen, som tilføjer, at hendes egne undersøgelser også har vist, at flere mænd i den lave ende af vægtskalaen, gerne vil veje mere ligesom Poul Madsen.

- Det illustrerer kønsforskellene. Som kvinde er det attraktivt at være tynd. Som mand skal du helst være høj og maskulin.

Sammen med 18 andre kendte danskere stiller Didde Skjelmose, Poul Madsen og Emma Aastrand Jørgensen sig op på vægten og viser en gang for alle, hvad de vejer - for at afmystificere den sladrehank, mange af os har stående på badeværelsegulvet.

Poul Madsen på vægten. Foto: Linda Johansen

For vægt er et tabu i Danmark.

– Selv normalvægtige kvinder har svært ved at fortælle, hvad de vejer. Det er helt indenfor intimsfæren på linje med at afsløre, hvad man tjener eller hvor ofte, man har sex med sin partner, siger psykolog Ditte Munch-Andersen, der i specialist i vægttabs-problematikker. Hun tilføjer:

- Der er sket en sammensmeltning af selvværd og vægt. Der er nærmest en mekanisme, der hedder: 'fortæl mig, hvad du vejer, så skal jeg fortælle dig, hvad du er værd. Og hvis man så rent faktisk vejer for meget - eller føler det - så kommer man hurtigt til at gå med en følelse af, at andre kan se, at man ikke er særlig meget værd.

Sociolog Vibeke Tornhøj mener også, at tabuet bunder i, at vi er bange for at blive bedømt på vores vægt. Hun påpeger desuden, at det især er udtalt blandt kvinder, men også mænd bliver i højere grad end tidligere bedømt på deres udseende:

– Det er efterhånden blevet sådan, at når vi kigger på andre, er der en tendens til, at vi forbinder deres vægt med bestemte personlighedstræk – både positive og negative. Hvis man er overvægtig, kan man for eksempel blive stemplet som doven eller dum, og det gør, at mange er forbeholdne over for at afsløre, hvad de vejer, fordi de ikke vil forbindes med de karaktertræk og dermed bliver flove over deres vægt.

Så lidt vejer Poul Madsen

For Poul Madsen er badevægten hverken ven eller fjende. Som ung syntes han, at han vejede for lidt, da han for nogle år siden rundede 87 kg, var det for meget, og nu ligger den lige i underkanten igen.

Om at være med i projektet, siger han:

- Der kan være alle mulige gode grunde til, at folk har svært ved at stille sig op på badevægten eller sige højt, hvad de vejer. Men jeg tror på, at hvis man overvinder barrieren, så har du taget et vigtigt skridt. Så kan du også gøre noget ved det, du føler, du har et problem omkring og måske blive gladere for dig selv. Det er sådan set det vigtigste.

Poul Madsen vil helst op på 80. Foto: Linda Johansen

Psykolog: Vores kropsidealer er ekstreme

Danskernes kropsidealer bliver mere og mere ekstreme. Det mener psykolog Camilla Holst, som arbejder hos Falck Healthcare.

- Sundhedsidealet fylder helt vildt meget i vores hverdag, og det er blevet ret karikeret. Du er usund, hvis du ikke lever af spinat-shakes og 20-kilometers løb og hele tiden sørger for at have tonede muskler. Vi befinder os på grænsen af et 'pegen-fingre-af-hinanden-samfund, og de unge især er jo i farezonen for at blive påvirket.

Camilla Holst er konsulent på flere virksomheder, og her oplever hun også, at mobning bliver forstærket, hvis man er røget ud af det herskende kropsideal.

- Hvis man har et højere bmi end kollegerne, så tænker nogen, at det er, fordi man ikke kan tage sig sammen. Der er en mangel på respekt.

Samtidig oplever hun, at sundhed er blevet meget mere komplekst.

- Det er ikke nok at spise 600 gram grøntsager om dagen. Der er kommet mange flere parametre, vi skal leve op til. Badevægten viser jo heller ikke længere bare, hvad vi vejer - nu skal vi tage stilling til både væskebalance, muskelmasse og fedtprocent. Og samtidig med at vi lever sundt og dyrker motion, skal vi også vise mentalt overskud for at være rigtige mennesker.