Vinteren svækker din hud: Nu bryder infektioner og eksem ud

Klør det? Hvis det ikke er på grund af din varme uldtrøje, kan det være, fordi vinterkulden for alvor er her.

Jo længere tid man er udenfor i vintervejret, jo koldere det er, og jo mere det blæser, des større risiko er der for, at vandet fordamper og efterlader huden og læberne udtørrede.

Udover at det svier og er generende, kan huden blive så svækket, at eksem eller infektioner bryder ud på huden.

Er man en af dem, der døjer med børneeksem, er vinteren ekstra hård og udmattende.

- Det klør rigtig meget, og huden bliver knasende tør, så den sprækker og revner, og den bliver rød og skællet med eksem, siger Jørgen Serup, professor ved Dermatologisk Hudafdeling på Bispebjerg Hospital, og fortsætter:

- Kløen er virkelig noget, der fylder meget, og mange klør sig i søvne, så de vågner op med blod på dyne og lagen. Det påvirker jo kvaliteten af ens søvn.

Depressive symptomer

Udover en forfærdelig kløe og forstyrret nattesøvn kan børneeksem få endnu større konsekvenser for den enkelte.

42 procent af unge i alderen 15 til 34 år med børneeksem i moderat eller svær grad tror, at andre mennesker tænker dårligt om dem på grund af deres eksem. Det viser en spørgeskemaundersøgelse med svar fra 247 personer foretaget af Atopisk Eksem Forening og medicinalvirksomheden Sanofi.

Og den slemme eksem skal absolut tages alvorligt, siger Jacob Thyssen, professor ved Dermatologisk Hudafdeling på Bispebjerg Hospital.

- Der er en klar lineær sammenhæng mellem, at jo værre eksemen er, desto sværere har man det psykisk. Depressive symptomer og angst er faktisk meget hyppigt hos denne patientgruppe.

- En enorm stor andel af dem med svær sygdom har en meget påvirket psyke, og de værste tilfælde har selvmordstanker, siger han.

Sprukne læber

Op til 300.000 danskere lider af børneeksem. Men er du ikke af dem, skal du stadig tage dig i agt for vinterens kulde. I hvert fald hvis du har et sæt læber.

Læberne kan blive så tørre på grund af temperaturforskellen mellem den tynde hud på læberne og den kolde blæst, at de ligesom resten af huden også sprækker og svir.

- Fordi vores læbe er så tyndhudet, er den ikke god til at holde på fugt, siger Kristian Kofoed, overlæge og klinisk lektor ved Herlev og Gentofte Hospital.

Passer man ikke ordentligt på sine læber, kan der være risiko for, at der går infektioner i den svækkede læber, og forkølelsessår er mere tilbøjelige til at gå i udbrud.