Vintertid - udover klokken skal du også huske dette

Nyd at du kan sove en time længere i nat, men sørg også for at få vinterens vigtigste vitaminer

Det er ikke kun klokken, du skal være opmærksom på, når urene i nat stilles en time tilbage.

Overgangen til vintertid betyder naturligvis færre solskinstimer, så din krop får sværere ved at få nok D-vitamin. Det er også vigtigt for dig, at du tanker ordentligt op med A-vitamin,zink, selen og C-vitamin i den mørke tid.

Meget kan heldigvis hentes i kosten, som du kan læse i denne artikel i Ekstra Bladet+, der er fuld af gode tips og tricks om vitaminer og immunforsvar.

- At have et stærkt immunforsvar er nu gået fra at være noget, der er ’nice to have’, til noget, der er ’need to have’, siger læge og sundhedsrådgiver Pia Norup med henvisning til corona-krisen.

Vinter-guide: Vitaminerne dit immunforsvar vil elske

Her er hvad en håndfuld danskere sagde, da Ekstra Bladet spurgte dem til deres vej til velvære vinteren over.

Vitaminpiller i stedet for grøntsager

Lars Thorsen, 68 år og pensionist. Foto: Linda Johansen

– Jeg tager hver dag en vitaminpille og fiskeolie. Jeg kan godt spise fisk, men af en eller anden grund, så har jeg fået en aversion mod grøntsager, og jeg virkelig svært ved at spise grønt, så jeg har ikke umiddelbart tænkt mig at begynde at gøre det i stedet for vitaminpillerne. Jeg bor i byen, men sørger for at få motion ved at gå et tur to gange om dagen

– uanset vind, vejr og årstid. Men en ’rask’ gåtur kan man nok ikke kalde det. Jeg tager det meget roligt.

Skal have fokus på mere motion

Christian Nørgaard, 44 år og skolelærer. Foto: Linda Johansen

– Det er ikke sådan, at jeg spiser en hel masse gurkemeje eller noget specielt, men jeg forsøger at spise sundt. Jeg bor tæt på en skov, så når det er sæson for svampe, spiser jeg masser af dem. Jeg spiser nogenlunde sundt året rundt. Motion og dagslys er til gengæld noget, som jeg helt klart skal være meget mere opmærksom på at få nok af nu, hvor det bliver vintertid. Men jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal få det lagt ind i min hverdag og arbejdsliv ... hmm.

Fisk er dejligt, men dyrt!

Kate Michelsen, 83 år og pensionist. Foto: Linda Johansen

– Jeg har altid været opmærksom på at holde mit immunsystem i orden og spise sundt. Da jeg var 50 år blev jeg nemlig opereret, og derfra skulle jeg altid tænke på at spise sundt, så det har jeg gjort i de sidste 33 år. I forhold til den mørkere tid og corona, er jeg bekymret for, at vi alle går hen og bliver deprimerede, så dér kan det være en god ide at sørge for spise noget rigtig god mad. Min mand og jeg nyder at få lavet noget god mad sammen, så nu har jeg lige købt noget laks og lidt dild ... Fisk er dejligt, men dyrt!

Valgte den sunde vej i Kina

Mette Reinholdt Vogel, 58 år og frisør. Foto: Linda Johansen

– Jeg tænker altid på min sundhed, og selvfølgelig tænker jeg ekstra meget på den nu, hvor vi går ind i vintertiden. Jeg er lige kommet hjem fra Kina, hvor jeg har boet i fem år, så nu går jeg her og leder efter gode grøntsager, der er renset for alt, hvad der har været sprøjtet med kemikalier i Kina. Jeg træner næsten hver dag og får god søvn og sund kost. Det kræver motivation, men hvor der er vilje er der vej. En vilje, jeg har fået opbygget efter årene i Kina, hvor jeg havde rigtig meget tid, og hvor man jo kan vælge at bruge den på gin & tonic – eller på den sunde vej. Jeg valgte det sidste.

Folk køber mere sundt

Søren Olsson, 58 år og grønthandler. Foto: Linda Johansen

– Jeg kan tydeligt mærke, at folk er blevet mere bevidste om at spise sundt. I de knap ni år, jeg har været grønthandler her i Torvehallerne (i København, red.), kan jeg tydeligt mærke, at der nu bliver solgt meget mere grønt, økologi og flere nye typer grøntsager. Og under den her corona-tid, hvor det er sværere at gå ud og spise, vil folk gerne lave noget lækker, sund mad derhjemme i stedet. Selv føler jeg mig udmærket rustet til at gå vintertiden i møde, og det er da noget, som både jeg og min kone tænker over. Hun laver ingefær-shots og lækre, sunde ting til os derhjemme.

Se her, hvordan du bedst kommer gennem vinteren.

