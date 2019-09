SuperBrugsen tog overpris for appelsinjuice

16,95 kroner.

Så meget koster en liter Änglemark økologisk appelsinjuice i det forvejen relativt dyre SuperBrugsen ifølge Ekstra Bladets store pristjek, som i dag afslører, hvilke kæder der er dyre og billige.

Kæmpe pristjek i supermarkeder: Her sparer du formuer

Men prisen 16,95 forekommer helt urimeligt høj, for præcis samme juice-variant sælges til mere retfærdige 11,5 kroner i Kvickly.

Så Ekstra Bladet bad Coop, der står bag begge butikskæder, forklare den enorme prisforskel.

Afviste pris

Men overraskende nok afviste Coop pure, at appelsinjuicen kostede 16,95 kroner. Det altså til trods af, at Ekstra Bladet havde betalt det for den.

Prisen er ligesom i Kvickly 11,50 kroner i SuperBrugsen, påstod Coop.

Så i alt tre gange måtte avisens medarbejder nøje overvåget af en emsig p-vagt betale små formuer for at parkere i SuperBrugsens p-kælder for oppe i butikken at købe produktet. Det for at at udelukke, at kasseapparatet uheldigvis havde fået hedeslag ved tidligere køb.

Ved alle tre testkøb krævede SuperBrugsen overprisen på 16,95 kroner.

Ombestemte sig

Det blev meddelt Coop, som nu ombestemte sig og forklarede, at den høje pris var et resultat af, at butikkerne selv har mulighed for bestemme prisen afhængigt af lokale konkurrenceforhold.

Den forklaring stemte meget godt overens med, at den SuperBrugsen-butik, hvori pristjekket blev foretaget, ligger i et storbyområde beboet af et særligt købestærkt og ungdommeligt segment, som gennemsnitligt oftere end andre køber økologi.

Så Ekstra Bladet var forleden på vej ned for at høre disse kunder om, hvad de synes om at betale overpris for juice på grund af deres købekraft og økopræferencer, da Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen, meddelte:

'Den høje pris var en fejl. Prisen på juicen er i dag sat ned til den rigtige i SuperBrugsen i Matthæusgade (Vesterbro, København, red.).'

Simpel fejl

Man havde altså pludselig ikke længere krævet 16,95 kroner på grund butikkens særlige kræsne og købestærke kundesegment, men på grund af en simpel fejl, hævdede Coop, som forsikrer om, at 11,50 kroner er gennemsnitsprisen for en liter Änglemark økologisk appelsinjuice i SuperBrugsen.